‫ما كيس بيكر؟

قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في ‫القطاع الصحي بألمانيا إن كيس بيكر (Baker’s Cyst) كيس مملوء ‫بالسوائل في ثنية الركبة، مشيرا إلى أنه سُمي على اسم الطبيب البريطاني ‫ويليام بيكر، الذي يعد أول من وصف المرض في القرن الـ19.

‫تلف مفصل الركبة

‫وأوضح المعهد أن سبب كيس بيكر يرجع في معظم الحالات إلى تلف في مفصل ‫الركبة، والذي ينجم عن:

إصابة مثل تمزق الرباط الصليبي أو تلف الغضروف المفصلي.

تآكل المفاصل المرتبط بالتقدم في العمر.

التهاب في محفظة المفصل، على سبيل المثال كجزء من التهاب المفاصل ‫الروماتويدي.

في حالات نادرة يكون كيس بيكر خلقيا دون أي ضرر في الركبة.

‫تورم وألم

‫وتتمثل أعراض كيس بيكر في الاحمرار والتورم والشعور بألم في الركبة عند ‫ثني المفصل والشعور بشد أو بوجود جسم غريب في ثنية الركبة. وفي بعض ‫الحالات توجد أيضا مشاكل بالدورة الدموية مع الشعور بتنميل، وذلك عندما ‫يضغط الكيس على الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يعاني المصابون من قيود حركية في أثناء المشي أو ‫الوقوف.

‫وأشار المعهد إلى أنه يتم علاج كيس بيكر عن طريق المراهم والضمادات ‫المحتوية على مواد فعالة مثبطة للالتهابات مثل الديكلوفيناك أو مستحضرات ‫الكورتيزون. وفي الحالات الشديدة، والتي يعاني فيها المريض من قيود ‫حركية، يتم اللجوء إلى الجراحة لإزالة الكيس.