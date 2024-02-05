‫ما أسباب تقيؤ الدم؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز ‫الهضمي والتمثيل الغذائي إن تقيؤ الدم هو حالة طبية طارئة تستلزم ‫الرعاية الطبية الفورية، لأنه ينذر بمشكلة صحية خطيرة.

‫وأوضحت الجمعية أن تقيؤ الدم له أسباب عدة تتمثل في نزيف أو أورام في ‫المعدة، وقرحة أو أورام في الاثني عشر، والتهاب المريء أو دوالي المريء، ‫ونزيف في القنوات الصفراوية أو القناة البنكرياسية.

‫وتشمل الأسباب أيضا تلف الغشاء المخاطي في المعدة (تآكل المعدة) الناجم ‫على سبيل المثال عن التهاب المعدة، وتمزقات في الغشاء المخاطي عند ‫التقاطع بين المعدة والمريء، وانسداد حاد في أحد ‫الأوعية المعوية، واضطرابات التخثر مع زيادة الميل للنزيف.

‫لون الدم

وأضافت الجمعية أن لون الدم المتقيأ يدل على موضع المشكلة الصحية، إذ ‫يشير اللون الأحمر الفاتح إلى وجود نزيف فوق المعدة، في حين أن اللون ‫الأحمر الداكن المائل إلى الأسود يعد علامة على أمراض في المعدة أو ‫الاثني عشر.

‫وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي ‫الكامن وراء تقيؤ الدم والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا ‫كان تقيؤ الدم مصحوبا بأعراض أخرى مثل برودة ورطوبة وشحوب الجلد، وتسارع ‫ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، والارتباك والتشوش الذهني.