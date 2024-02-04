حمض الفوليك يحمي الجنين من التشوهات

قال المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا إن ‫حمض الفوليك (فيتامين بي 9) يتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجنين حيث إنه ‫يساعد على انقسام الخلايا ونموها لديه، محذرا من أن نقص هذه المادة قد ‫يؤدي إلى تشوهات في الجهاز العصبي المركزي لدى الجنين.

ويعمل حمض الفوليك مع فيتامين "بي 12" للمساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء. وهو ضروري لإنتاج الحمض النووي الذي يتحكم في نمو الأنسجة ووظيفة الخلايا. وعلى أي حامل التأكد من حصولها على ما يكفي من حمض الفوليك، لأن المستويات المنخفضة منه مرتبط بالعيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة.

‫ولتجنب هذا الخطر الجسيم، أوصى المركز الألماني المرأة التي ترغب في ‫الإنجاب بملء مخزون جسمها من حمض الفوليك من خلال تناوله في صورة أقراص ‫بمعدل 400 ميكروغرام يوميا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 أسابيع ‫على الأقل قبل الحمل وحتى نهاية الشهر الثالث من الحمل.

‫وفي حالة بدء تناول حمض الفوليك بعد اختبار الحمل الإيجابي، ينبغي ‫للمرأة تناول جرعة أعلى تبلغ 800 ميكروغرام يوميا حتى نهاية الشهر ‫الثالث من الحمل.

‫ويمكن أيضا إمداد الجسم بفيتامين "بي 9" من خلال تناول الأغذية الغنية به ‫كالخضراوات الورقية الخضراء (مثل السبانخ) والفواكه الحمضية والبقوليات ‫ومنتجات الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى البطاطس والطماطم والبيض.