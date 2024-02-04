تغيرات طارئة قد تشير إلى سرطان القولون
قال البروفيسور الألماني هيرمان برينر إن سرطان القولون يندرج ضمن السرطانات المنتشرة، حيث إنه يعد ثاني أكثر الأمراض السرطانية شيوعا لدى النساء والثالث لدى الرجال.
وأوضح الخبير لدى المركز الألماني لأبحاث السرطان أن عوامل الخطورة المؤدية إلى سرطان القولون تتمثل في العوامل الوراثية والتقدم في العمر (50 عاما فما فوق) واتباع نمط حياة غير صحي مثل السِمنة بسبب التغذية غير الصحية وقلة الحركة، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.
وتتمثل أعراض سرطان القولون في التغيرات الطارئة على لون وشكل البراز مثل تغير لون البراز إلى اللون الأحمر أو الأسود أو اتخاذه شكل القلم الرصاص، إلى جانب آلام البطن الشديدة والتبديل بين الإمساك والإسهال، بالإضافة إلى خسارة الوزن غير المبررة والشعور بالتعب والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود.
وشدد برينر على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب مثل اختبارات البراز وتنظير القولون، والذي يتيح أيضا إمكانية إزالة المراحل الأولية من الخلايا السرطانية.
وفي الحالات المتقدمة يتم اللجوء إلى الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.