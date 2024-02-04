تغيرات طارئة قد تشير إلى سرطان القولون

قال البروفيسور الألماني هيرمان برينر إن سرطان ‫القولون يندرج ضمن السرطانات المنتشرة، حيث إنه يعد ثاني أكثر الأمراض ‫السرطانية شيوعا لدى النساء والثالث لدى الرجال.

‫‫وأوضح الخبير لدى المركز الألماني لأبحاث السرطان أن عوامل الخطورة ‫المؤدية إلى سرطان القولون تتمثل في العوامل الوراثية والتقدم في العمر ‫(50 عاما فما فوق) واتباع نمط حياة غير صحي مثل السِمنة بسبب التغذية ‫غير الصحية وقلة الحركة، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

وتتمثل أعراض سرطان القولون في التغيرات الطارئة على لون وشكل البراز ‫مثل تغير لون البراز إلى اللون الأحمر أو الأسود أو اتخاذه شكل القلم ‫الرصاص، إلى جانب آلام البطن الشديدة والتبديل بين الإمساك والإسهال، ‫بالإضافة إلى خسارة الوزن غير المبررة والشعور بالتعب والإعياء وتراجع ‫القدرة على بذل المجهود.

‫وشدد برينر على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء ‫الفحوصات الطبية اللازمة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب مثل اختبارات ‫البراز وتنظير القولون، والذي يتيح أيضا إمكانية إزالة المراحل الأولية ‫من الخلايا السرطانية.

وفي الحالات المتقدمة يتم اللجوء إلى الجراحة ‫والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.