‫ما أعراض التهاب المريء؟

قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في ‫القطاع الصحي بألمانيا إن التهاب المريء هو التهاب يهاجم الغشاء ‫المخاطي المبطن للمريء.

‫وأوضح المعهد أن أسباب التهاب المريء تكمن في ارتجاع حمض المعدة ‫والأمراض الالتهابية مثل التهاب الأمعاء المزمن (داء كرون) ومسببات ‫الأمراض المختلفة مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات.

‫وقد تتسبب بعض الأدوية في التهاب المريء مثل مسكنات الألم، كما أن ‫العلاج الإشعاعي للسرطان قد يؤدي إلى التهاب المريء.

وقد يرجع التهاب المريء أيضا إلى الحروق الكيميائية التي تحدث مثلا ‫بسبب ابتلاع بطاريات.

‫وفي بعض الحالات يهاجم الجهاز المناعي الغشاء المخاطي المبطن للمريء ‫ويتسبب في تهيجه والتهابه.

أعراض التهاب المريء

وتتمثل أعراض التهاب المريء في صعوبات البلع والشعور بوجود جسم غريب في ‫الحلق وإحساس بالحرقان خلف عظمة الصدر، بالإضافة إلى فقدان الشهية ‫والغثيان والقيء.

‫وأضاف المعهد أن علاج التهاب المريء يتوقف على السبب، الذي يرجع إليه، ‫مشيرا إلى أنه يمكن تخفيف المتاعب من خلال التوقف عن التدخين والإقلال ‫من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي الأسود والقهوة، وكذلك ‫الابتعاد عن الأطعمة الدهنية أو الحمضية أو الحارة، بالإضافة إلى إنقاص ‫الوزن.