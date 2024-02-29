تضيق القناة الشوكية.. الأسباب والأعراض
أوردت مجلة الأطباء الألمانية أن تضيق القناة الشوكية هو تضيق يحدث في القناة التي يمر من خلالها الحبل الشوكي مع الأعصاب والأوعية الدموية.
وأوضحت المجلة أن أسباب تضيق القناة الشوكية تكمن في تآكل الأقراص أو انتفاخها أو انزلاقها، والتغيرات الهرمونية، وأمراض العظام مثل "مرض باجيت".
ألم ظهر يمتد إلى الساقين
وتتمثل أعراض تضيق القناة الشوكية في ألم الظهر، الذي يمتد إلى الساقين، والقيود الحركية والاضطرابات الحسية في الساقين والعَرج، واضطرابات المثانة والمستقيم، واضطراب الوظائف الجنسية.
وشددت المجلة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على تضيق القناة الشوكية مثل الشلل، مشيرة إلى أنه يتم تشخيص تضيق القناة الشوكية عبر الإجراءات التصويرية، كالتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالكمبيوتر.
العلاج والوقاية
ويشمل العلاج أساليب عديدة تتنوع بين العلاج الطبيعي والعلاج الحراري والعلاج الكهربائي وتقويم العظام (مثل مشد الدعم) وعلاج الألم. وفي الحالات الخطيرة يمكن اللجوء إلى الجراحة.
وللوقاية من تضيق القناة الشوكية، تنبغي المواظبة على ممارسة تمارين تقوية العضلات، وعدم اتخاذ وضعيات خاطئة للظهر، مثل الانحناء الشديد.