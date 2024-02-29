‫تضيق القناة الشوكية.. الأسباب والأعراض

أوردت مجلة الأطباء الألمانية أن تضيق ‫القناة الشوكية هو تضيق يحدث في القناة التي يمر من خلالها ‫الحبل الشوكي مع الأعصاب والأوعية الدموية.

‫وأوضحت المجلة أن أسباب تضيق القناة الشوكية تكمن في تآكل الأقراص أو انتفاخها أو ‫انزلاقها، والتغيرات الهرمونية، وأمراض العظام مثل "مرض باجيت".

‫ألم ظهر يمتد إلى الساقين

‫وتتمثل أعراض تضيق القناة الشوكية في ألم الظهر، الذي يمتد إلى الساقين، ‫والقيود الحركية والاضطرابات الحسية في الساقين والعَرج، واضطرابات ‫المثانة والمستقيم، واضطراب الوظائف الجنسية.

‫‫وشددت المجلة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب ‫العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على تضيق القناة الشوكية مثل الشلل، ‫مشيرة إلى أنه يتم تشخيص تضيق القناة الشوكية عبر الإجراءات ‫التصويرية، كالتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالكمبيوتر.

العلاج والوقاية

ويشمل العلاج أساليب عديدة تتنوع بين العلاج الطبيعي والعلاج الحراري ‫والعلاج الكهربائي وتقويم العظام (مثل مشد الدعم) وعلاج الألم. وفي ‫الحالات الخطيرة يمكن اللجوء إلى الجراحة.

‫وللوقاية من تضيق القناة الشوكية، تنبغي المواظبة على ممارسة تمارين ‫تقوية العضلات، وعدم اتخاذ وضعيات خاطئة للظهر، مثل الانحناء الشديد.