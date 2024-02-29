الأطباء المتدربون في كوريا الجنوبية يرفضون العودة للعمل

تفاقمت أزمة الأطباء المتدربين والمقيمين في كوريا الجنوبية مجددا مع رفض الانصياع لأوامر العودة إلى العمل.

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية للأنباء، فقد تحدى معظم الأطباء المتدربين والمقيمين الذين انسحبوا من عملهم احتجاجا على خطة حكومية، أمر الحكومة بالعودة إلى العمل اليوم الخميس، وهو الموعد النهائي، قبل تعليق تراخيصهم المهنية أو مواجهة تهم قانونية.

وأعلنت وزارة الصحة الكورية أنها سعت إلى إجراء محادثات مع الأطباء المتدربين والمقيمين المحتجين في وقت لاحق من اليوم، لكن من غير المؤكد ما إذا كان الأطباء سيجتمعون مع المسؤولين الحكوميين مع استمرار عدم الاستجابة من قبل مجموعات الأطباء.

وترك نحو 9 آلاف طبيب متدرب ومقيم مواقع عملهم لليوم العاشر على التوالي، احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفي طالب في العام المقبل، من 3058 حاليا.

وتعاني المستشفيات الشاملة الكبرى في جميع أنحاء كوريا الجنوبية من غياب الأطباء المتدربين والمقيمين، مع تقليل العمليات بشكل كبير، بما في ذلك العمليات الجراحية وغرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة.

وفي الإجراء النهائي للحكومة قبل تقديم شكوى جنائية ضد العمل العمالي الجماعي، قام مسؤولو وزارة الصحة بزيارة منازل ممثلي الأطباء المتدربين والمقيمين لتسليم أمر الحكومة بالعودة إلى العمل.

ووجه جو كيو-هونغ وزير الصحة الكوري نداء في اللحظة الأخيرة إلى الأطباء المتدربين والمقيمين، مكررا التعهد بأنهم لن يتعرضوا للمساءلة إذا عادوا إلى العمل بحلول اليوم.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة الكورية، إنهم سيبدؤون في تعليق تراخيص الأطباء المتدربين والمقيمين بعد اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية.