أميركا توصي المسنين بجرعة كوفيد والإنفلونزا تتراجع بألمانيا

وقّعت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ماندي كوهين على استخدام جرعة سنوية ثانية من لقاحات كوفيد محدثة بدءا من سن 65 عاما. وفي ألمانيا أظهرت بيانات أن حدة موجة الإنفلونزا والأمراض التنفسية الأخرى بدأت في التراجع مع اقتراب فصل الربيع.

وتأتي التوصية النهائية من كوهين بعد أن قالت مجموعة استشارية من الخبراء للمراكز -الأربعاء- إن الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر يجب أن يحصلوا على جرعة سنوية ثانية من اللقاح في الربيع، مما يعزز توصيات لهم من العام الماضي.

وقالت المراكز إن اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لها صوتت بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح التوصية بحصول الأميركيين الأكبر سنا على جرعة أخرى في الربيع.

والعام الماضي، أوصت اللجنة فقط بجرعة إضافية اختيارية لتلك الفئة العمرية.

وقالت كوهين "معظم حالات الوفاة وحالات العلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 العام الماضي كانت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. ويمكن لجرعة لقاح أخرى أن توفر حماية إضافية ربما انخفضت بمرور الوقت للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

تراجع الإنفلونزا في ألمانيا

أظهرت بيانات أن حدة موجة الإنفلونزا والأمراض التنفسية الأخرى بدأت في التراجع مع اقتراب فصل الربيع.

وقال معهد روبرت كوخ، الذي يرصد الإصابات والصحة العامة في ألمانيا، إنه تم تسجيل 5.3 ملايين إصابة بمرض تنفسي حاد الأسبوع الماضي، مما يمثل تراجعا طفيفا مقارنة بالأسابيع السابقة.

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل نحو 177 ألف إصابة إنفلونزا مؤكدة معمليا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن بين هذه الحالات نحو 18 ألف حالة تم تسجيلها الأسبوع الماضي، مما يعني أن عدد الحالات في تناقص.

وفيما يتعلق بفيروس "كوفيد-19" فقد تم تسجيل نحو 2300 حالة إصابة الأسبوع الماضي، و324 ألف حالة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.