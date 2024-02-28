كيف نحمي الجهاز التنفسي لدى طريحي الفراش؟
قال مركز الجودة في الرعاية الصحية بألمانيا إن الأشخاص طريحي الفراش أكثر عُرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، بسبب تنفسهم بشكل سطحي، فضلا عن تراجع قوة عضلات الجهاز التنفسي مع التقدم في العمر.
وأضاف المركز أنه ينبغي للأشخاص طريحي الفراش التنفس بعمق من خلال الشهيق بعمق والزفير لمدة طويلة، إذ يضمن ذلك إمداد الرئتين بالهواء على نحو جيد، مما يساعد في الحد من تراكم المخاط في المسالك التنفسية السفلية، وبالتالي تواجه مسببات الأمراض صعوبة أكبر.
ولهذا الغرض ينبغي على مقدمي الرعاية الصحية رفع الجزء العلوي من الجسم لدى طريحي الفراش بحيث يتخذ وضعا قائما.
كما يساعد الغناء والضحك طريحي الفراش على التنفس بعمق، حيث يصل بذلك كثير من الهواء إلى الرئتين. وينبغي أيضا لطريحي الفراش السعال بانتظام للتخلص من البلغم.
نظافة اليدين والفم
ولحماية الجهاز التنفسي من مسببات الأمراض ينبغي أيضا الاهتمام بنظافة اليدين والفم والِأسنان لدى طريحي الفراش، نظرا لأن مسببات الأمراض يمكن أن تصل من اليدين والفم إلى الرئة.
ومن الضروري أيضا أن يكون جو الغرفة صحيا، حيث ينبغي أن تتراوح نسبة الرطوبة في الغرفة بين 40 و60%، ويمكن قياسها بواسطة جهاز قياس الرطوبة، مع مراعاة تهوية الغرفة بانتظام لتجديد الهواء.
ومن المهم أيضا أن تخلو الغرفة من الغبار ودخان التبغ والزيوت العطرية، وذلك لتجنب تهيج الجهاز التنفسي لدى طريحي الفراش.