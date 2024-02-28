‫كيف نحمي الجهاز التنفسي لدى طريحي الفراش؟

قال مركز الجودة في الرعاية الصحية ‫بألمانيا إن الأشخاص طريحي الفراش أكثر عُرضة للإصابة بعدوى الجهاز ‫التنفسي، بسبب تنفسهم بشكل سطحي، فضلا عن تراجع قوة عضلات الجهاز التنفسي ‫مع التقدم في العمر.

‫وأضاف المركز أنه ينبغي للأشخاص طريحي الفراش التنفس بعمق من خلال ‫الشهيق بعمق والزفير لمدة طويلة، إذ يضمن ذلك إمداد الرئتين بالهواء ‫على نحو جيد، مما يساعد في الحد من تراكم المخاط في المسالك التنفسية ‫السفلية، وبالتالي تواجه مسببات الأمراض صعوبة أكبر.

‫ولهذا الغرض ينبغي على مقدمي الرعاية الصحية رفع الجزء العلوي من الجسم ‫لدى طريحي الفراش بحيث يتخذ وضعا قائما.

كما يساعد الغناء والضحك طريحي الفراش على التنفس بعمق، حيث يصل بذلك ‫كثير من الهواء إلى الرئتين. وينبغي أيضا لطريحي الفراش السعال ‫بانتظام للتخلص من البلغم.

‫نظافة اليدين والفم

‫ولحماية الجهاز التنفسي من مسببات الأمراض ينبغي أيضا الاهتمام بنظافة ‫اليدين والفم والِأسنان لدى طريحي الفراش، نظرا لأن مسببات الأمراض يمكن ‫أن تصل من اليدين والفم إلى الرئة.

‫ومن الضروري أيضا أن يكون جو الغرفة صحيا، حيث ينبغي أن تتراوح نسبة ‫الرطوبة في الغرفة بين 40 و60%، ويمكن قياسها بواسطة جهاز قياس ‫الرطوبة، مع مراعاة تهوية الغرفة بانتظام لتجديد الهواء.

‫ومن المهم أيضا أن تخلو الغرفة من الغبار ودخان التبغ والزيوت العطرية، ‫وذلك لتجنب تهيج الجهاز التنفسي لدى طريحي الفراش.