طريقة جديدة تكشف المعرضين لخطر تطور مرض الكلى المزمن

اكتشف باحثون في الدانمارك طريقة بسيطة للكشف عن الأفراد المعرضين لخطر التطور السريع لمرض الكلى المزمن.

وأوضح الباحثون أن هذه الطريقة -التي تعتمد على قياس بروتين الألبومين "الزلال" Albumin في البول- يمكن أن تكون خطوة مهمة نحو الوقاية والعلاج الفعال للمرض.

ومرض الكلى المزمن هو حالة تصيب الكلى بالتلف، وتؤدي مع الوقت إلى تراجع تدريجي ودائم في وظائفها، ويطلق عليه طبيا الفشل الكلوي المزمن.

وقد أجرى الفريق دراسة شاملة لرصد مؤشرات التقدم السريع للمرض، اعتمادا على بيانات من السجلات الصحية الدانماركية.

وأظهرت الدراسة أن المرضى -الذين شخصوا حديثا بمرض الكلى المزمن الخفيف إلى المتوسط- لديهم خطر بنسبة 15% للتطور السريع للمرض في غضون 3 سنوات.

لكن المثير أن الدراسة أظهرت أيضا أن قياسا بسيطا لبروتين الألبومين "الزلال" في البول يعد مؤشرا قويا على مسار تقدم المرض، وهذا يجعل من الممكن تحديد المعرضين لخطر كبير للتدهور السريع للمرض، وقد يحسن الوقاية من المضاعفات.