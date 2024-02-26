قال معهد الجودة والاقتصادية في القطاع ‫الصحي بألمانيا إن "متلازمة النفق الرسغي" (Carpal Tunnel Syndrome) تعني ‫حدوث تضيق في النفق الرسغي بالمعصم، مشيرة إلى أن تضيق هذا النفق يتسبب ‫في تضيق عصب يغذي مناطق معينة من اليد.



والنفق الرسغي هو ممر ضيق في الرسغ يمر من خلاله العصب المتوسط والأوتار التي تتحكم في حركة الأصابع.

‫وأوضح المعهد أن الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي غالبا ما ترجع إلى الإجهاد المفرط للمعصم، على سبيل المثال بسبب العمل طويلا باستخدام فأرة ‫الكمبيوتر.

وتشمل عوامل الخطورة الأخرى الروماتيزم وداء السكري وقصور الكلى ‫والإصابات واحتباس السوائل والسِمنة.

وأشار المعهد إلى أنه يمكن مواجهة متلازمة النفق الرسغي من خلال تطبيقات ‫البرودة والسخونة مثل الكمادات الباردة وحمام الماء الدافئ، وكذلك ‫الحمامات المتناوبة بين الماء الدافئ والبارد.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج متلازمة النفق الرسغي، فينبغي حينئذ ‫استشارة الطبيب؛ حيث يمكن علاجها بواسطة الكورتيزون أو الجبيرة، بينما ‫يمكن في الحالات الشديدة اللجوء إلى الجراحة لتوسيع النفق الرسغي.