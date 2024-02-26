العمل طويلا باستخدام فأرة الكمبيوتر قد يؤدي إلى متلازمة النفق الرسغي
قال معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن "متلازمة النفق الرسغي" (Carpal Tunnel Syndrome) تعني حدوث تضيق في النفق الرسغي بالمعصم، مشيرة إلى أن تضيق هذا النفق يتسبب في تضيق عصب يغذي مناطق معينة من اليد.
والنفق الرسغي هو ممر ضيق في الرسغ يمر من خلاله العصب المتوسط والأوتار التي تتحكم في حركة الأصابع.
وأوضح المعهد أن الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي غالبا ما ترجع إلى الإجهاد المفرط للمعصم، على سبيل المثال بسبب العمل طويلا باستخدام فأرة الكمبيوتر.
وتشمل عوامل الخطورة الأخرى الروماتيزم وداء السكري وقصور الكلى والإصابات واحتباس السوائل والسِمنة.
وأشار المعهد إلى أنه يمكن مواجهة متلازمة النفق الرسغي من خلال تطبيقات البرودة والسخونة مثل الكمادات الباردة وحمام الماء الدافئ، وكذلك الحمامات المتناوبة بين الماء الدافئ والبارد.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج متلازمة النفق الرسغي، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ حيث يمكن علاجها بواسطة الكورتيزون أو الجبيرة، بينما يمكن في الحالات الشديدة اللجوء إلى الجراحة لتوسيع النفق الرسغي.