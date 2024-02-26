‫التهاب الحنجرة.. الأعراض والعلاج

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف ‫والأذن والحنجرة إن التهاب الحنجرة يحدث بسبب الفيروسات أو البكتيريا أو ‫الملوثات، التي تؤدي إلى التهاب الغشاء المخاطي للحنجرة.

‫وأوضحت الرابطة أن أعراض التهاب الحنجرة تتمثل في التهاب الحلق وصعوبات ‫البلع والسعال الجاف، بالإضافة إلى بحة في الصوت حتى فقدانه.

‫الإكثار من السوائل

وأضافت الرابطة أنه يمكن مواجهة التهاب الحنجرة من خلال إراحة الصوت، مع ‫شرب السوائل بكثرة من أجل ترطيب الأغشية المخاطية المبطنة للحنجرة. ‫ولهذا الغرض ينبغي شرب الشاي مع إضافة عسل النحل إليه؛ حيث يتمتع العسل ‫بتأثير مهدئ.

‫وينبغي أيضا تدفئة الرقبة بواسطة وشاح، ومن المهم أيضا ضمان رطوبة هواء ‫عالية في المنزل؛ حيث ينبغي ألا يكون هواء المنزل جافا جدا، كما ينبغي ‫ألا يكون باردا جدا أو دافئا جدا.

ومن الوصفات المنزلية المفيدة أيضا استنشاق محلول يتألف من ماء ساخن ‫مُضاف إليه مريمية أو بابونج.

‫استشارة الطبيب

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج التهاب الحنجرة، فينبغي حينئذ ‫استشارة الطبيب، لا سيما مع استمرار بحة الصوت لأكثر من أسبوع والمعاناة ‫من ألم شديد أو حمى.

‫ويتم علاج التهاب الحنجرة بواسطة الأدوية المضادة للالتهابات والمزيلة ‫للاحتقان. وإذا كان التهاب الحنجرة ناجما عن البكتيريا، فيتم علاجه ‫بواسطة المضادات الحيوية.