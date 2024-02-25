عدوى الفطريات لدى المرأة.. الأسباب والأعراض والعلاج
تعد عدوى الفطريات من المتاعب الصحية التي قد تصيب النساء، وترجع إلى أسباب عدة، فما أبرزها؟ وما المضاعفات في حال عدم علاجها؟ وما العلاجات؟
أسباب عدوى الفطريات لدى المرأة
عزا البروفيسور الألماني فيرنر مندلينج عدوى الفطريات لدى المرأة إلى أسباب عدة، أبرزها الإفراط في تناول المضادات الحيوية، حيث تتسبب المضادات الحيوية في القضاء على بكتيريا حمض اللاكتيك، التي تحمي المهبل من مسببات الأمراض، وبالتالي يمثل المهبل بيئة خصبة لتكاثر فطريات الخميرة المسببة لعدوى الفطريات.
وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أن أسباب الإصابة بعدوى الفطريات لدى المرأة تشمل أيضا ضعف المناعة، بالإضافة إلى العامل الوراثي والتقدم في العمر.
أعراض عدوى الفطريات لدى المرأة
وتتمثل أعراض عدوى الفطريات لدى المرأة في آلام أسفل البطن وحكة وحرقان في المنطقة الحميمة.
وتشمل الأعراض أيضا التغيرات الطارئة على قوام ولون الإفرازات المهبلية، حيث تصبح الإفرازات متكتلة وتتخذ اللون الأبيض المائل للأصفر، كما تكون رائحة الإفرازات كريهة.
وأشار البروفيسور مندلينج إلى أنه يتم علاج عدوى الفطريات لدى المرأة بواسطة الأدوية المضادة للفطريات.
الوقاية من عدوى الفطريات لدى المرأة
وللوقاية من عدوى الفطريات، أوصت الدكتورة كورنيليا هوزيمان بارتداء سروال داخلي يمتاز بالتهوية الجيدة، على سبيل المثال سروال مصنوع من القطن أو الحرير، وذلك للحيلولة دون نشوء بيئة رطبة ودافئة تساعد على تكاثر فطريات الخميرة المسببة لعدوى الفطريات.
وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية أنه ينبغي أيضا استخدام منتجات العناية بالمنطقة الحميمة ذات الأس الهيدروجيني (pH) المحايد، مع مراعاة أن تكون المنتجات خالية من المواد العطرية. وبشكل عام ينبغي عدم المبالغة في العناية بالمنطقة الحميمة، نظرا لأن ذلك قد يُلحق ضررا بفلورا المهبل المفيدة.
وفلورا المهبل هي البكتيريا التي تعيش طبيعيا داخل المهبل.
كما يلعب الميكروبيوم (البكتيريا التي تعيش في قناة الأمعاء) الموجود في الأمعاء دورا مهما في الوقاية من عدوى الفطريات. ويمكن تقوية الميكروبيوم من خلال التغذية الصحية، أي الإكثار من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والفواكه الطازجة والبذور والمكسرات، مع الإكثار من السوائل والإقلال من الأطعمة المصنعة
والمقلية والأطعمة الجاهزة والحلويات والوجبات السريعة.