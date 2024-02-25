‫عدوى الفطريات لدى المرأة.. الأسباب والأعراض والعلاج

تعد عدوى الفطريات من المتاعب الصحية التي قد تصيب النساء، وترجع إلى ‫أسباب عدة، فما أبرزها؟ وما المضاعفات في حال عدم علاجها؟ وما العلاجات؟

أسباب ‫عدوى الفطريات لدى المرأة

‫عزا البروفيسور الألماني فيرنر مندلينج عدوى الفطريات لدى المرأة إلى ‫أسباب عدة، أبرزها الإفراط في تناول المضادات الحيوية، حيث تتسبب ‫المضادات الحيوية في القضاء على بكتيريا حمض اللاكتيك، التي تحمي المهبل ‫من مسببات الأمراض، وبالتالي يمثل المهبل بيئة خصبة لتكاثر فطريات ‫الخميرة المسببة لعدوى الفطريات.

وأضاف طبيب أمراض النساء الألماني أن أسباب الإصابة بعدوى الفطريات لدى ‫المرأة تشمل أيضا ضعف المناعة، بالإضافة إلى العامل الوراثي ‫والتقدم في العمر.

أعراض عدوى الفطريات لدى المرأة

‫وتتمثل أعراض عدوى الفطريات لدى المرأة في آلام أسفل البطن وحكة وحرقان ‫في المنطقة الحميمة.

‫‫وتشمل الأعراض أيضا التغيرات الطارئة على قوام ولون الإفرازات المهبلية، ‫حيث تصبح الإفرازات متكتلة وتتخذ اللون الأبيض المائل للأصفر، كما تكون ‫رائحة الإفرازات كريهة.

‫وأشار البروفيسور مندلينج إلى أنه يتم علاج عدوى الفطريات لدى المرأة ‫بواسطة الأدوية المضادة للفطريات.

الوقاية من عدوى الفطريات لدى المرأة

‫وللوقاية من عدوى الفطريات، أوصت الدكتورة كورنيليا هوزيمان بارتداء ‫سروال داخلي يمتاز بالتهوية الجيدة، على سبيل المثال سروال مصنوع من ‫القطن أو الحرير، وذلك للحيلولة دون نشوء بيئة رطبة ودافئة تساعد على ‫تكاثر فطريات الخميرة المسببة لعدوى الفطريات.

‫‫وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية أنه ينبغي أيضا استخدام منتجات ‫العناية بالمنطقة الحميمة ذات الأس الهيدروجيني (pH) المحايد، مع مراعاة ‫أن تكون المنتجات خالية من المواد العطرية. وبشكل عام ينبغي عدم ‫المبالغة في العناية بالمنطقة الحميمة، نظرا لأن ذلك قد يُلحق ضررا ‫بفلورا المهبل المفيدة.

وفلورا المهبل هي البكتيريا التي تعيش طبيعيا داخل المهبل.

كما يلعب الميكروبيوم (البكتيريا التي تعيش في قناة الأمعاء) الموجود في الأمعاء دورا مهما في الوقاية من عدوى ‫الفطريات. ويمكن تقوية الميكروبيوم من خلال التغذية الصحية، أي الإكثار ‫من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات والفواكه الطازجة ‫والبذور والمكسرات، مع الإكثار من السوائل والإقلال من الأطعمة المصنعة

‫والمقلية والأطعمة الجاهزة والحلويات والوجبات السريعة.