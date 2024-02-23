‫مرض الصرع البؤري.. الأعراض والعلاج

قال الدكتور فولف أوليفر كرون إن الصرع ‫البؤري هو اضطراب كهربائي مؤقت في جزء محدود من الدماغ.

‫وأوضح طبيب الأعصاب الألماني أن الصرع البؤري يؤدي إلى إدراك حسي خاطئ، ‫حيث يعاني المريض من تشوش ذهني واضطرابات الكلام والرؤية، وتنتابه أفكار ‫أو مشاعر أو تصورات غير عادية، فعلى سبيل المثال يشم رائحة شيء غير موجود.

‫وتشمل أعراض الصرع البؤري أيضا التنميل والوخز والحركات والتشنجات ‫الخارجة عن السيطرة، على سبيل المثال يقوم المريض بالتكشير دون قصد أو ‫يلعق شفاهه بشكل متكرر أو يمسك جبينه بيده.

‫العلاج

‫وشدد الدكتور كرون على أهمية التشخيص المبكر للصرع البؤري لعلاجه في ‫الوقت المناسب، نظرا لأن نوبات الصرع البؤري المتكررة تؤذي الدماغ.

‫ويمكن استخدام الأدوية لتقليل الحساسية الكهربائية لخلايا الدماغ ‫المصابة، وبالتالي الحماية من المزيد من النوبات. وتتطلب بعض الحالات ‫إجراء عملية جراحية في المنطقة المصابة من الدماغ.