مرض الصرع البؤري.. الأعراض والعلاج
قال الدكتور فولف أوليفر كرون إن الصرع البؤري هو اضطراب كهربائي مؤقت في جزء محدود من الدماغ.
وأوضح طبيب الأعصاب الألماني أن الصرع البؤري يؤدي إلى إدراك حسي خاطئ، حيث يعاني المريض من تشوش ذهني واضطرابات الكلام والرؤية، وتنتابه أفكار أو مشاعر أو تصورات غير عادية، فعلى سبيل المثال يشم رائحة شيء غير موجود.
وتشمل أعراض الصرع البؤري أيضا التنميل والوخز والحركات والتشنجات الخارجة عن السيطرة، على سبيل المثال يقوم المريض بالتكشير دون قصد أو يلعق شفاهه بشكل متكرر أو يمسك جبينه بيده.
العلاج
وشدد الدكتور كرون على أهمية التشخيص المبكر للصرع البؤري لعلاجه في الوقت المناسب، نظرا لأن نوبات الصرع البؤري المتكررة تؤذي الدماغ.
ويمكن استخدام الأدوية لتقليل الحساسية الكهربائية لخلايا الدماغ المصابة، وبالتالي الحماية من المزيد من النوبات. وتتطلب بعض الحالات إجراء عملية جراحية في المنطقة المصابة من الدماغ.