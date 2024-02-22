عقار للإيدز يأتي في هيئة حقن يعمل أفضل من الحبوب اليومية

أفادت وحدة تابعة لشركة "جي إس كيه" البريطانية للأدوية بأن عقار فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في) طويل المفعول الذي يأتي في هيئة حقن، يعمل أفضل من الحبوب اليومية لبعض المرضى، خاصة لمن لديهم مشكلة في الالتزام بجدول العلاج.

وقالت وحدة "في آي آي في هيلث كير" إن النتائج المؤقتة الإيجابية من التجربة الجارية ظهرت في كل المرضى في الدراسة، الذين عُرض عليهم العقار الطويل المفعول الذي يأتي في هيئة حقن، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

يشار إلى أن وحدة "في آي آي في هيلث كير" متخصصة في علاجات فيروس نقص المناعة البشرية، وتمتلك "جي إس كيه" حصة الأغلبية فيها.

ويُحقن العقار المسمى "كابينوفا" في جرعتين كل 4 أسابيع. وحصل على الموافقة في الولايات المتحدة في 2021.

وتأتي النتائج عقب تقرير أصدرته "في آي آي في هيلث كير" عن تجربة أظهرت أن كابينوفا كان فعالا مثل الأقراص اليومية.

وتشير أحدث النتائج إلى أن هؤلاء الذين لديهم صعوبة في الالتزام بنظام الأقراص اليومية، كان العقار الطويل المفعول الذي يأتي في هيئة حقن أفضل بالنسبة لهم.