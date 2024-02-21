ما ‫أعراض حساسية التفاح؟

قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ‫ريستماير إن التفاح يسبب لدى بعض الأشخاص استجابات تحسسية، مثل ‫الحكة والطفح الجلدي وحرقان في الفم والحلق وتورم الشفاه واللسان.

‫وتشمل أعراض حساسية التفاح أيضا آلام البطن والإسهال والغثيان والشعور ‫بالامتلاء والانتفاخ والصداع.

‫وعند الرغبة في تناول التفاح، رغم الإصابة بالحساسية، أوصت ريستماير ‫المرضى بطهيه، إذ يقضي الطهي على مسببات الحساسية الموجودة بالتفاح.

‫وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أن التفاح به فوائد جمّة للصحة، ‫إذ إنه يعد مفتاح الرشاقة، لأنه يتكون من الماء بنسبة 85%، كما يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوي 100 غرام منه ‫على 58 سعرا حراريا فقط.

‫ويعد التفاح غنيا بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين"إيه" و"بي" ‫و"سي"، كما أنه يزخر بالألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي ‫من ناحية، والتي تعمل على إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى.