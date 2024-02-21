دراسة: الكميات الزائدة من فيتامين بي3 تزيد خطر أمراض القلب

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها علماء من معهد ليرنر للأبحاث التابع لكليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، أن تناول كميات زائدة من فيتامين بي3 "النياسين"، يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية نيتشر ميديسن أنهم رصدوا صلة قوية بين مادة تسمى "4 بي واي" (4PY) التي تنتج عن تحلل فيتامين بي3 الزائد، وأمراض القلب.

وقال ستانلي هازن مدير مركز الميكروبيوم والصحة في كليفلاند كلينك والمؤلف الرئيسي للدراسة: "النتائج التي تم التوصل إليها على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها كشفت عن سبب غير معروف سابقا لأمراض القلب والأوعية الدموية".

ووجد العلماء أن واحدا من كل 4 أشخاص في العينة التي شملتها الدراسة وضمت 2331 شخصا، ممن عانوا من مشكلات في القلب والأوعية الدموية، قد حصلوا على كمية كبيرة جدا من بي3، مما حفز إنتاج الجسم لمادة "4 بي واي" الضارة.

وحذرت الدراسة من مخاطر تناول المكملات التي تحتوي على فيتامين بي3 دون استشارة طبية نظرا للآثار الخطيرة التي قد تترتب على ذلك.

يذكر أن فيتامين بي3 هو واحد من مجموعة فيتامينات بي، يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، وقابل للذوبان في الماء، وهذا يعني أن الجسم لا يخزنه مما يتطلب المواظبة على تناوله في النظام الغذائي اليومي.