ما اللومباغو؟
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن اللومباغو (Lumbago) هو ألم يهاجم أسفل الظهر لأسباب عديدة تكمن في الشد العضلي الناجم عن الحركات الخاطئة أو التوتر النفسي، والانزلاق الغضروفي وكسر العمود الفقري والأورام.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه تمكن مواجهة ألم أسفل الظهر عن طريق ممارسة الأنشطة الحركية وتطبيقات السخونة (وضع قربة ساخنة على موضع الألم) والاسترخاء الجسدي والنفسي. ويمكن أيضا تخفيف حدة الألم عبر تناول المسكنات.
استشارة الطبيب
وشددت "أبوتيكن أومشاو" على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة في حالة الشعور بألم أسفل الظهر بعد التعرض للسقوط أو إذا كان الألم مصحوبا بحمى وتنميل وأعراض شلل أو في حالة امتداد الألم إلى الساق أو في حالة عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز.
وتنبغي أيضا استشارة الطبيب في حالة الإصابة بأمراض أخرى مثل هشاشة العظام أو السرطان.