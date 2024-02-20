‫ما اللومباغو؟

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية ‫أن اللومباغو (Lumbago) هو ألم يهاجم أسفل الظهر لأسباب عديدة تكمن في ‫‫الشد العضلي الناجم عن الحركات الخاطئة أو التوتر النفسي، والانزلاق ‫الغضروفي وكسر العمود الفقري والأورام.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه تمكن مواجهة ألم أسفل الظهر عن طريق ‫ممارسة الأنشطة الحركية وتطبيقات السخونة (وضع قربة ساخنة على موضع ‫الألم) والاسترخاء الجسدي والنفسي. ويمكن أيضا تخفيف حدة الألم عبر ‫تناول المسكنات.

‫استشارة الطبيب

‫وشددت "أبوتيكن أومشاو" على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة في ‫حالة الشعور بألم أسفل الظهر بعد التعرض للسقوط أو إذا كان الألم مصحوبا ‫بحمى وتنميل وأعراض شلل أو في حالة امتداد الألم إلى الساق أو في حالة ‫عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز.

‫وتنبغي أيضا استشارة الطبيب في حالة الإصابة بأمراض أخرى مثل هشاشة ‫العظام أو السرطان.