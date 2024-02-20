كوريا الجنوبية.. أكثر من 6400 طبيب متدرب يقدمون استقالاتهم

قدم أكثر من 6400 طبيب متدرب استقالاتهم في كوريا الجنوبية احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من أن عملهم الجماعي قد يعرض الصحة العامة للخطر.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين سو للصحفيين إن الوزارة أمرت 831 طبيبا متدربا بالعودة إلى العمل، مع تصاعد التوترات بين الأطباء والحكومة بسبب خطة إضافة ألفين إلى حصة الالتحاق بكليات الطب في البلاد العام المقبل، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال بارك إنه حتى يوم الاثنين، قدم 6 آلاف و415 طبيبا متدربا في 100 مستشفى استقالاتهم.

وهناك حوالي 13 ألف طبيب متدرب في كوريا الجنوبية.

ومع توقف الأطباء المتدربين عن العمل في بعض المستشفيات، عانى بعض المرضى بالفعل من تأخيرات في العمليات الجراحية وغيرها من العلاجات. ومع ذلك، لم يحدث أي اضطراب كبير في الخدمات الطبية حتى الآن.