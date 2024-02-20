شعر الذقن لدى المرأة قد يشير إلى هذه المشاكل الصحية
قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن ظهور شعر في الذقن لدى المرأة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ إنه يشير إلى مشكلة صحية تكمن في التغيرات الطارئة على النظام الهرموني في الجسم، التي تؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون الذكورة (الأندروجينات).
وأوضحت الرابطة أن التغيرات الطارئة على النظام الهرموني في الجسم لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، مشيرة إلى أن الأسباب البسيطة تتمثل في الحمل ومرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).
مشكلة صحية خطيرة
وأضافت الرابطة أن التغيرات الطارئة على النظام الهرموني قد ترجع إلى أيضا مشكلة صحية خطيرة مثل متلازمة تكيس المبايض أو متلازمة كوشينغ (ارتفاع مستمر لمستوى هرمون الكورتيزول في الدم).
لذا، يتعين على المرأة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ظهور شعر في الذقن لديها، لا سيما عندما يصبح هذا الشعر سميكا وذا لون قاتم، مع وجود أعراض أخرى مثل اضطرابات الدورة الشهرية (كعدم نزول الحيض) ومشاكل الإنجاب وشوائب البشرة (كالبثور) وتساقط الشعر وترقق الجلد وهشاشة العظام وفقدان العضلات وزيادة ترسبات الدهون وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.