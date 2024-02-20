‫شعر الذقن لدى المرأة قد يشير إلى هذه المشاكل الصحية

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض ‫النساء إن ظهور شعر في الذقن لدى المرأة يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ إنه يشير إلى مشكلة صحية تكمن في التغيرات الطارئة على النظام ‫الهرموني في الجسم، التي تؤدي إلى زيادة إنتاج هرمون الذكورة ‫(الأندروجينات).

‫وأوضحت الرابطة أن التغيرات الطارئة على النظام الهرموني في الجسم لها ‫أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، مشيرة إلى أن الأسباب ‫البسيطة تتمثل في الحمل ومرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).

‫مشكلة صحية خطيرة

وأضافت الرابطة أن التغيرات الطارئة على النظام الهرموني قد ترجع إلى ‫أيضا مشكلة صحية خطيرة مثل متلازمة تكيس المبايض أو متلازمة كوشينغ (ارتفاع مستمر ‫لمستوى هرمون الكورتيزول في الدم).

‫لذا، يتعين على المرأة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫ظهور شعر في الذقن لديها، لا سيما عندما يصبح هذا الشعر سميكا وذا لون ‫قاتم، مع وجود أعراض أخرى مثل اضطرابات الدورة الشهرية (كعدم نزول ‫الحيض) ومشاكل الإنجاب وشوائب البشرة (كالبثور) وتساقط الشعر وترقق ‫الجلد وهشاشة العظام وفقدان العضلات وزيادة ترسبات الدهون وارتفاع ‫الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.