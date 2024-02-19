علماء من هارفارد يطورون مركبا جديدا مضادا للميكروبات

طوّر علماء من جامعة هارفارد الأميركية مركبا يدعى كريسوميسين مضادا للميكروبات، يتغلب على آليات تستخدمها البكتيريا الخارقة لمواجهة المضادات الحيوية شائعة الاستخدام.

ووجد فريق البحث أن المركب الجديد يقتل العديد من سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مثل المكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية.

وقال العلماء "إن كريسوميسين، بالمقارنة مع المضادات الحيوية المعتمدة، حسّن القدرة على الارتباط بمكونات بكتيرية تدعى الريبوسومات، والتي تصنع البروتينات داخل الخلايا".

وفي الدراسة الجديدة، ابتكر العلماء مركبا يتخذ شكلا صلبا يشبه إلى حد كبير الهدف المحدد مما يمنحه قبضة أقوى على الريبوسومات، وأضاف العلماء "واكتشفنا أن كريسوميسين يمتلك فاعلية قوية بشكل ملحوظ، ضد أشكال متعددة من البكتيريا المقاومة لمضادات الميكروبات".

من جهته، قال كلفن وو المعد المشارك في الدراسة "تشكل المضادات الحيوية الأساس للطب الحديث، فبدونها لا يمكن تطبيق العديد من الإجراءات الطبية المتطورة مثل العمليات الجراحية وعلاجات السرطان وزرع الأعضاء".

وتابع "تعمل العديد من المضادات الحيوية عن طريق تعطيل الريبوسومات، إلا أن البكتيريا طورت الآليات التي تمنع هذا التأثير، وتمتلك بعض البكتيريا أيضا القدرة على مقاومة الأدوية عن طريق تقليل ارتباط الريبوسومات الخاصة بها بجزيئات المضادات الحيوية".

وأشار العلماء إلى أن النتائج تبشر بالاكتشاف المستقبلي لعوامل مضادة للبكتيريا فعالة على نطاق واسع ضد مقاومة مضادات الميكروبات، حيث إن المركب أدى إلى تحسين النشاط ضد قائمة طويلة من البكتيريا المسببة للأمراض التي تقتل أكثر من مليون شخص سنويا.