العلاج بالروائح قد يفيد مرضى الاكتئاب

أظهرت دراسة جديدة أن العلاج بالروائح قد يكون قادرا على مساعدة الأشخاص على التعافي من الاكتئاب، وذلك من خلال مساعدتهم على تذكر ذكريات محددة.

وقام العلماء بتجربة شملت 32 شخصا بالغا يعانون من اضطراب اكتئابي كبير خلال استنشاقهم لبعض الروائح في قوارير زجاجية، واستخدموا روائح مألوفة، مثل: القهوة المطحونة، والبرتقال، لتحفيز المشاركين على تذكر ذكريات محددة.

وأوضح العلماء الباحثون أنه من المعروف أن الروائح تثير ذكريات قوية وعاطفية في كثير من الأحيان بطريقة فريدة لا تفعلها المحفزات الأخرى بالضرورة.

وقال مايكل ليون الأستاذ الفخري في علم الأحياء العصبية والسلوك في جامعة "كاليفورنيا إيرفين" إن "الجهاز الشمي هو الجهاز الحسي الوحيد الذي يتمتع بإمكانية الوصول المباشر والسريع إلى مراكز الذاكرة في الدماغ والمراكز العاطفية في الدماغ".

وأضاف "إذا قمنا بتحسين الذاكرة، فيمكننا تحسين حل المشكلات وتنظيم العواطف والمشكلات الوظيفية الأخرى، التي يعاني منها الأفراد المصابون بالاكتئاب في كثير من الأحيان".

من جهتها، نوهت مجلة لايف ساينس العلمية إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد الأفراد المصابين بالاكتئاب على التخلص من دورات التفكير السلبية، وإعادة توصيل أنماط تفكيرهم.

وأظهرت الأدلة أن الروائح تثير ذكريات تبدو حية وحقيقية.