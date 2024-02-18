‫ما مؤشرات العقم عند النساء؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء أمراض ‫النساء بألمانيا إنه يمكن الاستدلال على العقم لدى النساء من خلال بعض ‫العلامات مثل الألم الدائم أسفل البطن، وفرط الطمث (حيض شديد يستمر ‫لفترة طويلة)، ونقص الطمث (حيض ضعيف).

وتشمل العلامات أيضا الشعور بألم شديد عند الجماع، والنزيف البيني (بين ‫موعدين للدورة الشهرية)، والشعر الزائد بالجسم.

‫أسباب عدة

‫وأوضحت الرابطة أن العقم لدى النساء له أسباب عدة تتمثل في الاضطرابات ‫الهرمونية والخلل الوظيفي للمبايض، وتلف المبيضين وقناتي فالوب، ‫واضطرابات الرحم وعنق الرحم.

‫وتشمل الأسباب أيضا تشوهات الأعضاء التناسلية، وانقطاع الطمث المبكر، ‫والإصابة بمرض "بطانة الرحم المهاجرة".

استشارة الطبيب

‫وأكدت الرابطة أن الاكتشاف المبكر لمشاكل الخصوبة والتعاون مع المتخصصين ‫يتيحان اتخاذ تدابير استباقية واختيار خيارات العلاج المناسبة.

‫لذا يُنصح باستشارة الطبيب إذا لم يحدث الحمل، بالرغم من الجماع المنتظم لمدة عام، أو في حالة ظهور العلامات المذكورة أعلاه، في حين ‫يجب على النساء فوق سن (35 عاما) طلب الاستشارة الطبية بعد مرور 6 أشهر ‫دون حدوث حمل.