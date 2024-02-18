ما مؤشرات العقم عند النساء؟
قالت الرابطة المهنية لأطباء أمراض النساء بألمانيا إنه يمكن الاستدلال على العقم لدى النساء من خلال بعض العلامات مثل الألم الدائم أسفل البطن، وفرط الطمث (حيض شديد يستمر لفترة طويلة)، ونقص الطمث (حيض ضعيف).
وتشمل العلامات أيضا الشعور بألم شديد عند الجماع، والنزيف البيني (بين موعدين للدورة الشهرية)، والشعر الزائد بالجسم.
أسباب عدة
وأوضحت الرابطة أن العقم لدى النساء له أسباب عدة تتمثل في الاضطرابات الهرمونية والخلل الوظيفي للمبايض، وتلف المبيضين وقناتي فالوب، واضطرابات الرحم وعنق الرحم.
وتشمل الأسباب أيضا تشوهات الأعضاء التناسلية، وانقطاع الطمث المبكر، والإصابة بمرض "بطانة الرحم المهاجرة".
استشارة الطبيب
وأكدت الرابطة أن الاكتشاف المبكر لمشاكل الخصوبة والتعاون مع المتخصصين يتيحان اتخاذ تدابير استباقية واختيار خيارات العلاج المناسبة.
لذا يُنصح باستشارة الطبيب إذا لم يحدث الحمل، بالرغم من الجماع المنتظم لمدة عام، أو في حالة ظهور العلامات المذكورة أعلاه، في حين يجب على النساء فوق سن (35 عاما) طلب الاستشارة الطبية بعد مرور 6 أشهر دون حدوث حمل.