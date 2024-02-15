‫الوذمة الرئوية.. الأسباب والأعراض

قالت رابطة عيادات الرئة بألمانيا إن ‫الوذمة الرئوية تعني تراكم السوائل في الرئة، مما يُعيق تبادل الأكسجين.

‫التهاب رئوي حاد

‫وأوضحت الرابطة أن أسباب الوذمة الرئوية تكمن في الالتهاب الرئوي الحاد ‫وأمراض القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي الحاد وصدمة الحساسية، ‫بالإضافة إلى تسمم الدم واستنشاق السموم والتسمم بالدخان.

‫ضيق تنفس

‫وتتمثل أعراض الوذمة الرئوية في التنفس السريع والسطحي وضيق التنفس، ‫الذي يتفاقم عند الاستلقاء، بالإضافة إلى السعال وتغير لون الشفاه إلى اللون الأزرق.

‫وأضافت الرابطة أنه يتم تشخيص الوذمة الرئوية بواسطة الأشعة السينية ‫للرئة أو التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية للقلب وتحليل ‫غازات الدم وفحص الدم.

‫وتتطلب الوذمة الرئوية تلقي رعاية طبية فورية لتجنب المضاعفات الخطيرة ‫مثل فشل الجهاز التنفسي. ويمكن علاج الوذمة الرئوية بواسطة الأدوية ‫المُدرّة للبول وجلسات الأكسجين.