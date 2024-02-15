الوذمة الرئوية.. الأسباب والأعراض
قالت رابطة عيادات الرئة بألمانيا إن الوذمة الرئوية تعني تراكم السوائل في الرئة، مما يُعيق تبادل الأكسجين.
التهاب رئوي حاد
وأوضحت الرابطة أن أسباب الوذمة الرئوية تكمن في الالتهاب الرئوي الحاد وأمراض القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي الحاد وصدمة الحساسية، بالإضافة إلى تسمم الدم واستنشاق السموم والتسمم بالدخان.
ضيق تنفس
وتتمثل أعراض الوذمة الرئوية في التنفس السريع والسطحي وضيق التنفس، الذي يتفاقم عند الاستلقاء، بالإضافة إلى السعال وتغير لون الشفاه إلى اللون الأزرق.
وأضافت الرابطة أنه يتم تشخيص الوذمة الرئوية بواسطة الأشعة السينية للرئة أو التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية للقلب وتحليل غازات الدم وفحص الدم.
وتتطلب الوذمة الرئوية تلقي رعاية طبية فورية لتجنب المضاعفات الخطيرة مثل فشل الجهاز التنفسي. ويمكن علاج الوذمة الرئوية بواسطة الأدوية المُدرّة للبول وجلسات الأكسجين.