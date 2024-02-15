الخناق الكاذب لدى الأطفال.. الأسباب والأعراض

قالت الجمعية الألمانية للحساسية ‫والربو إن الخناق الكاذب يندرج ضمن الأمراض الشائعة لدى الأطفال، الذين ‫تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و3 سنوات.

‫أسبابه

‫وأوضحت الجمعية أن أسباب الخناق الكاذب تكمن في الإصابة بعدوى في الجهاز ‫التنفسي بسبب فيروسات البرد والإنفلونزا مثلا، كما أن فيروس الحصبة قد ‫يسبب الإصابة بالخناق الكاذب.

‫وقد يرجع سبب الإصابة بالخناق الكاذب إلى البكتيريا أيضا مثل ‫المكورات العنقودية، إلى جانب الاستجابة التحسسية تجاه حبوب اللقاح أو‫شعر الحيوانات أو عث غبار المنزل، بالإضافة إلى دخان السجائر.

أعراضه

وعند الإصابة بالخناق الكاذب تصبح الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي ‫العلوي ملتهبة وتنتفخ بشكل ملحوظ وتضيق المسالك الهوائية ويعاني الطفل ‫ضيقا شديدا في التنفس بشكل يهدد الحياة.

‫وتشمل الأعراض أيضا نوبات سعال شديدة تشبه النباح وبحة في الصوت وصعوبات ‫في البلع. كما يلهث النفس، فضلا عن سيلان الأنف والحمى، إذا كان سبب ‫الخناق الكاذب يرجع إلى الإصابة بنزلة برد.

العلاج

ويتم علاج الخناق الكاذب بواسطة الأدوية المحتوية على الكورتيزون، التي ‫تعمل على إزالة تورم الأغشية المخاطية. وفي الحالات الحادة، يتم إعطاء ‫الأدرينالين عن طريق البخاخات في عيادة طبيب الأطفال أو المستشفى.

وإذا كان سبب الإصابة بالخناق الكاذب يرجع إلى البكتيريا، فيكون هناك ‫خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، وفي هذه الحالة يتم العلاج بواسطة ‫المضادات الحيوية.