‫ما أسباب السعال المصحوب بصفير؟

قالت رابطة عيادات الرئة بألمانيا إن ‫السعال المصحوب بصفير يرجع إلى ضيق أو انسداد في المسالك التنفسية.

‫وأوضحت الرابطة أنه إذا كان السعال المصحوب بصفير ناتجا عن انسداد في ‫المسالك التنفسية العلوية، فقد تشمل الأسباب المحتملة ما يلي:

خناق كاذب

استنشاق أجسام غريبة

الدفتيريا

الخراجات والأورام

مشاكل في الحبال الصوتية

‫رد فعل تحسسي

‫بعض أمراض القلب الخلقية

وإذا كان السعال المصحوب بصفير ناتجا عن انسداد في المسالك التنفسية ‫السفلية، فقد تشمل الأسباب المحتملة ما يلي:

الربو القصبي‫

الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

العدوى مثل التهاب الشعب الهوائية الحاد

‫رد فعل تحسسي

‫وذمة رئوية

‫جسم غريب

‫الأورام/حالات التضيق المتقدمة في الجهاز التنفسي

‫مرض قلبي

‫وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫السعال المصحوب بصفير، لا سيما مع المعاناة من أعراض أخرى مثل ضيق ‫التنفس.