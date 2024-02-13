ما أسباب السعال المصحوب بصفير؟
13/2/2024
قالت رابطة عيادات الرئة بألمانيا إن السعال المصحوب بصفير يرجع إلى ضيق أو انسداد في المسالك التنفسية.
وأوضحت الرابطة أنه إذا كان السعال المصحوب بصفير ناتجا عن انسداد في المسالك التنفسية العلوية، فقد تشمل الأسباب المحتملة ما يلي:
- خناق كاذب
- استنشاق أجسام غريبة
- الدفتيريا
- الخراجات والأورام
- مشاكل في الحبال الصوتية
- رد فعل تحسسي
- بعض أمراض القلب الخلقية
وإذا كان السعال المصحوب بصفير ناتجا عن انسداد في المسالك التنفسية السفلية، فقد تشمل الأسباب المحتملة ما يلي:
- الربو القصبي
- الانسداد الرئوي المزمن (COPD)
- العدوى مثل التهاب الشعب الهوائية الحاد
- رد فعل تحسسي
- وذمة رئوية
- جسم غريب
- الأورام/حالات التضيق المتقدمة في الجهاز التنفسي
- مرض قلبي
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال المصحوب بصفير، لا سيما مع المعاناة من أعراض أخرى مثل ضيق التنفس.
المصدر : الألمانية