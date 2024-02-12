‫هذه أعراض ضعف عضلات قاع الحوض

قال الدكتور فولفجانج بومان إن قاع ‫الحوض هو الصفيحة العضلية التي تحدد الجزء السفلي من الحوض، وهذا ‫ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء.

‫وأوضح أخصائي جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة الألماني أن بنية ‫قاع الحوض لدى الرجال تختلف بشكل تام عنها لدى النساء، حيث تشكل ‫البروستاتا العضو الرئيس في قاع الحوض لدى الرجال، بينما يمثل الرحم ‫العضو الرئيس في قاع الحوض لدى النساء.

‫الحمل والولادة

‫وأضاف بومان أن عضلات قاع الحوض لدى النساء تُصاب بالضعف بعد الحمل ‫والولادة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال فقدان السيطرة على البول ‫عند العطس أو السعال أو الضحك أو القفز أو حمل أغراض ثقيلة، بالإضافة ‫إلى آلام الظهر والانزلاق الغضروفي.

‫استئصال البروستاتا

‫وبالنسبة للرجال، فإن عضلات قاع الحوض تُصاب بالضعف بعد استئصال ‫البروستاتا، على سبيل المثال، بسبب سرطان البروستاتا.

‫ومن أعراض ضعف عضلات قاع الحوض لدى الرجال، السلس البولي وآلام ‫الظهر.

‫تقوية عضلات قاع الحوض

‫ولتجنب هذه المشكلات الصحية، يتعين على النساء بعد الولادة والرجال بعد ‫استئصال البروستاتا المواظبة على ممارسة تمارين تقوية عضلات قاع الحوض؛ ‫مثل: تمرين رفع الحوض.

‫ولأداء هذا التمرين يستلقي المرء على ظهره مع ثني الساقين وجعلهما ‫بالقرب من الأرداف، ثم يحرك المقعدة إلى أعلى بحيث ترتفع

‫عن الأرض، على أن يشكل الفخذان والجزء العلوي من الجسم خطا مستقيما.

‫ويمكن ممارسة الرياضات التي تعمل على تقوية عضلات قاع الحوض؛ مثل: ‫رياضات قوة التحمل، كالركض والمشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، ‫بالإضافة إلى تمارين اللياقة البدنية؛ مثل البيلاتس.