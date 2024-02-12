ما الطريقة الصحيحة لتنظيف سماعة الأذن الطبية؟
12/2/2024
أكد الدكتور الألماني ميشائيل ديج ضرورة تنظيف سماعة الأذن الطبية بصفة منتظمة، نظرا لأن الأوساخ الناجمة عن شمع الأذن والعرق والغبار والبكتيريا تؤثر سلبا على وظيفة السماعة.
وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أنه لا يجوز استعمال مواد التنظيف القوية أو الكحول لتنظيف سماعة الأذن الطبية، مشيرا إلى أنه يكفي تنظيف أجزاء السماعة القابلة للفصل بواسطة ماء جار مع القليل من سائل تنظيف الأواني، مع مراعاة التجفيف الجيد.
كما أكد ديج ضرورة تنظيف فلتر شمع الأذن بانتظام أو استبداله، ويكفي تنظيفه بواسطة الماء، على أن يتم تجفيفه جيدا.
ومن المهم أيضا خلع السماعة عند استخدام إسبراي (بخاخ) الشعر أو كريم الوجه، وذلك للحيلولة دون تعرض مدخل الميكروفون للانسداد.
المصدر : الألمانية