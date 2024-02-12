ما ‫الطريقة الصحيحة لتنظيف سماعة الأذن الطبية؟

أكد الدكتور الألماني ميشائيل ديج ضرورة ‫تنظيف سماعة الأذن الطبية بصفة منتظمة، نظرا لأن الأوساخ الناجمة عن شمع ‫الأذن والعرق والغبار والبكتيريا تؤثر سلبا على وظيفة السماعة.

‫وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أنه لا يجوز استعمال مواد ‫التنظيف القوية أو الكحول لتنظيف سماعة الأذن الطبية، مشيرا إلى أنه ‫يكفي تنظيف أجزاء السماعة القابلة للفصل بواسطة ماء جار مع القليل من ‫سائل تنظيف الأواني، مع مراعاة التجفيف الجيد.

‫كما أكد ديج ضرورة تنظيف فلتر شمع الأذن بانتظام أو استبداله، ويكفي ‫تنظيفه بواسطة الماء، على أن يتم تجفيفه جيدا.

ومن المهم أيضا خلع السماعة عند استخدام إسبراي (بخاخ) الشعر أو كريم الوجه، ‫وذلك للحيلولة دون تعرض مدخل الميكروفون للانسداد.