‫ما حمى فايفر الغدية؟

قال مركز "الصحة" بألمانيا إن حمى فايفر ‫الغدية هي مرض مُعد يسببه فيروس إبشتاين بار "إي بي في"(EBV)، الذي ينتمي إلى ‫مجموعة فيروسات الهربس، مشيرا إلى أنه تمت تسمية المرض على اسم طبيب ‫الأمراض الباطنة الألماني إميل فايفر، الذي يعد أول من شخّصه.

‫وأوضح المركز أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق اللعاب أثناء التقبيل مثلا ‫أو سوائل الجسم الأخرى (الدم أو أثناء الجماع)، وتتمثل أعراضه في ارتفاع ‫درجة حرارة الجسم والتهاب الحلق واللوزتين وتضخم الغدد الليمفاوية وتضخم ‫الطحال وآلام الأطراف، بالإضافة إلى التعب والوهن والخمول والإعياء.

‫وأضاف المركز أنه يتم تشخيص الإصابة بحمى فايفر الغدية من خلال فحص الدم ‫من حيث فيروس "إبشتاين بار" أو الأجسام المضادة له، كما يمكن أخد مسحة ‫من الحلق. وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى خزعة العقدة الليمفاوية.

‫ويتم علاج حمى فايفر الغدية بالأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات، ‫وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الكورتيزون.