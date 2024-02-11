ما حمى فايفر الغدية؟
قال مركز "الصحة" بألمانيا إن حمى فايفر الغدية هي مرض مُعد يسببه فيروس إبشتاين بار "إي بي في"(EBV)، الذي ينتمي إلى مجموعة فيروسات الهربس، مشيرا إلى أنه تمت تسمية المرض على اسم طبيب الأمراض الباطنة الألماني إميل فايفر، الذي يعد أول من شخّصه.
وأوضح المركز أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق اللعاب أثناء التقبيل مثلا أو سوائل الجسم الأخرى (الدم أو أثناء الجماع)، وتتمثل أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الجسم والتهاب الحلق واللوزتين وتضخم الغدد الليمفاوية وتضخم الطحال وآلام الأطراف، بالإضافة إلى التعب والوهن والخمول والإعياء.
وأضاف المركز أنه يتم تشخيص الإصابة بحمى فايفر الغدية من خلال فحص الدم من حيث فيروس "إبشتاين بار" أو الأجسام المضادة له، كما يمكن أخد مسحة من الحلق. وفي بعض الحالات يمكن اللجوء إلى خزعة العقدة الليمفاوية.
ويتم علاج حمى فايفر الغدية بالأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات، وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء إلى الكورتيزون.