كيف تعطي الطفل ‫قطرة الأنف؟

‫شرحت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا ‫السفلى الألمانية كيفية استعمال قطرة الأنف لعلاج الطفل. وقالت إنه يجب وضع قطرة الأنف للطفل وهو مستلقٍ ‫على ظهره، موضحة أنه ينبغي وضع القطرة في إحدى فتحتي الأنف، ثم تدوير ‫رأس الطفل قليلا إلى الجانب المختار، ثم تكرار هاتين الخطوتين مع فتحة ‫الأنف الأخرى، وبذلك تصل القطرة إلى المسالك الأنفية العلوية بصورة ‫أفضل.

وينبغي أن يستعمل كل فرد من أفراد الأسرة قطرة أنف خاصة به، ‫منعًا لانتقال مسببات الأمراض من شخص إلى آخر. وبمجرد أن يتماثل الطفل ‫للشفاء ينبغي التخلص من العبوة المفتوحة.

من جهة أخرى، حذرت غرفة الصيادلة الوالدين من استخدام بخاخ الأنف المخصص للبالغين لعلاج ‫سيلان الأنف لدى الأطفال، لأن جرعة المواد الفعالة ببخاخ الأنف ‫المخصص للبالغين تعد قوية جدا بالنسبة للأطفال.

‫وأوضحت الغرفة أنه من الأفضل استخدام قطرات الأنف المصنوعة من محلول ‫ملحي فسيولوجي لعلاج سيلان الأنف لدى الأطفال، مع مراعاة الاستعلام من ‫الطبيب أو الصيدلاني عن الجرعة المناسبة لعمر الطفل.