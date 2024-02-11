كيف تعطي الطفل قطرة الأنف؟
شرحت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية كيفية استعمال قطرة الأنف لعلاج الطفل. وقالت إنه يجب وضع قطرة الأنف للطفل وهو مستلقٍ على ظهره، موضحة أنه ينبغي وضع القطرة في إحدى فتحتي الأنف، ثم تدوير رأس الطفل قليلا إلى الجانب المختار، ثم تكرار هاتين الخطوتين مع فتحة الأنف الأخرى، وبذلك تصل القطرة إلى المسالك الأنفية العلوية بصورة أفضل.
وينبغي أن يستعمل كل فرد من أفراد الأسرة قطرة أنف خاصة به، منعًا لانتقال مسببات الأمراض من شخص إلى آخر. وبمجرد أن يتماثل الطفل للشفاء ينبغي التخلص من العبوة المفتوحة.
من جهة أخرى، حذرت غرفة الصيادلة الوالدين من استخدام بخاخ الأنف المخصص للبالغين لعلاج سيلان الأنف لدى الأطفال، لأن جرعة المواد الفعالة ببخاخ الأنف المخصص للبالغين تعد قوية جدا بالنسبة للأطفال.
وأوضحت الغرفة أنه من الأفضل استخدام قطرات الأنف المصنوعة من محلول ملحي فسيولوجي لعلاج سيلان الأنف لدى الأطفال، مع مراعاة الاستعلام من الطبيب أو الصيدلاني عن الجرعة المناسبة لعمر الطفل.