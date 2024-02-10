واحد من كل 10 أطفال في غزة يعاني سوء التغذية الحاد

يعاني واحد من بين كل 10 أطفال في غزة -دون سن الخامسة- من سوء التغذية الحاد، وفقا لبيانات أولية من الأمم المتحدة من خلال قياسات الذراع التي تظهر مستويات الهزال لدى الأطفال.

وقالت مؤسسة أكشن إيد الخيرية إن بعض الناس يلجؤون إلى أكل العشب.

وأضافت أن "الجميع في غزة يعانون الآن من الجوع ولا يحصل الناس إلا على 1.5 لتر أو لترين من المياه غير الصالحة للشرب يوميا لتلبية جميع احتياجاتهم".

وقالت وزارة الصحة في غزة -الجمعة- إنه تأكد استشهاد ما لا يقل عن 27 ألفا و947 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، إلى جانب إصابة 67 ألفا و459 آخرين. وتضيف أن هناك كثيرين آخرين ربما ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض التي خلفها الهجوم الإسرائيلي.