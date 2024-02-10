‫كيف تؤثر مراحل الدورة الشهرية على البشرة والجلد؟

أوصت مجلة جولي “Jolie” المرأة بالعناية ‫ببشرتها وفقا لمراحل الدورة الشهرية، حيث تتطلب كل مرحلة عناية خاصة ‫تناسب سماتها وتلبي احتياجاتها.

‫وأوضحت المجلة أنه يمكن العناية بالبشرة حسب ‫مراحل الدورة الشهرية على النحو التالي:

‫مرحلة الحيض (الأيام 1-7)

‫في هذه المرحلة تكون البشرة جافة وحساسة في كثير من الأحيان. لذا ينبغي ‫استخدام منظف خفيف ومرطب لإزالة الأوساخ والزيوت بلطف. وينبغي استعمال ‫مرطب غني بمكونات مهدئة مثل الأولوفيرا أو البابونج لتهدئة وترطيب ‫البشرة.

‫المرحلة الجريبية (الأيام 8-13)

‫تزيد مستويات هرمون الإستروجين في المرحلة الجريبية، مما قد يؤدي إلى ‫تحسين ترطيب البشرة. وفي هذه المرحلة ينبغي استخدام منظف لطيف لإزالة ‫الشوائب من البشرة.

وتعتبر المنتجات، التي تحتوي على تركيبات مرطبة ‫خفيفة وغير دهنية جدا، مثالية لهذا الغرض. ينبغي أيضا استخدام ‫واقيات الشمس الواسعة النطاق لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ‫الضارة.

‫مرحلة الإباضة (الأيام 14-18)

خلال هذه المرحلة، قد يزداد إنتاج الإفرازات الدهنية (الزهم)، مما قد ‫يؤدي إلى نشوء البثور. لذا ينبغي استخدام مستحضرات التنظيف التي تحتوي ‫على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو زيت شجرة الشاي لإزالة الدهون ‫الزائدة ومكافحة الشوائب. كما ينبغي إضافة مرطب خفيف الوزن وغير كوميدوغينيك إلى الروتين اليومي لتجنب انسداد المسام.

المرحلة الأصفرية (الأيام 19-28)

‫في المرحلة الأصفرية، يمكن أن تحدث زيادة في دهون الجلد، وربما حب ‫الشباب. لذا ينبغي استخدام المنتجات، التي تحتوي على مكونات مضادة ‫للالتهابات مثل زيت شجرة الشاي أو الريتينول أو بيروكسيد البنزويل ‫لتقليل ظهور البثور.

وينبغي أيضا استخدام منظف لطيف لإزالة الأوساخ ‫والدهون، مع استخدام مرطب خفيف لا يضيف دهونا إضافية إلى البشرة.