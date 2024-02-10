كيف تؤثر مراحل الدورة الشهرية على البشرة والجلد؟
أوصت مجلة جولي “Jolie” المرأة بالعناية ببشرتها وفقا لمراحل الدورة الشهرية، حيث تتطلب كل مرحلة عناية خاصة تناسب سماتها وتلبي احتياجاتها.
وأوضحت المجلة أنه يمكن العناية بالبشرة حسب مراحل الدورة الشهرية على النحو التالي:
مرحلة الحيض (الأيام 1-7)
في هذه المرحلة تكون البشرة جافة وحساسة في كثير من الأحيان. لذا ينبغي استخدام منظف خفيف ومرطب لإزالة الأوساخ والزيوت بلطف. وينبغي استعمال مرطب غني بمكونات مهدئة مثل الأولوفيرا أو البابونج لتهدئة وترطيب البشرة.
المرحلة الجريبية (الأيام 8-13)
تزيد مستويات هرمون الإستروجين في المرحلة الجريبية، مما قد يؤدي إلى تحسين ترطيب البشرة. وفي هذه المرحلة ينبغي استخدام منظف لطيف لإزالة الشوائب من البشرة.
وتعتبر المنتجات، التي تحتوي على تركيبات مرطبة خفيفة وغير دهنية جدا، مثالية لهذا الغرض. ينبغي أيضا استخدام واقيات الشمس الواسعة النطاق لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
مرحلة الإباضة (الأيام 14-18)
خلال هذه المرحلة، قد يزداد إنتاج الإفرازات الدهنية (الزهم)، مما قد يؤدي إلى نشوء البثور. لذا ينبغي استخدام مستحضرات التنظيف التي تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو زيت شجرة الشاي لإزالة الدهون الزائدة ومكافحة الشوائب. كما ينبغي إضافة مرطب خفيف الوزن وغير كوميدوغينيك إلى الروتين اليومي لتجنب انسداد المسام.
المرحلة الأصفرية (الأيام 19-28)
في المرحلة الأصفرية، يمكن أن تحدث زيادة في دهون الجلد، وربما حب الشباب. لذا ينبغي استخدام المنتجات، التي تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات مثل زيت شجرة الشاي أو الريتينول أو بيروكسيد البنزويل لتقليل ظهور البثور.
وينبغي أيضا استخدام منظف لطيف لإزالة الأوساخ والدهون، مع استخدام مرطب خفيف لا يضيف دهونا إضافية إلى البشرة.