قلة النوم ترفع خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب
حذرت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم من خطورة قلة النوم على صحة القلب، إذ إنها ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
وأوضحت الجمعية أن قلة النوم المستمرة تعزز العمليات الالتهابية في الجسم، حيث تنشأ جزيئات أكسجين عدوانية تعرف باسم “الجذور الحرة”، والتي تهاجم الخلايا والأنسجة، وترفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسة للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضافت الجمعية أنه يتم تشخيص اضطراب النوم عندما يواجه المرء صعوبات في الدخول في النوم أو الاستغراق في النوم بمعدل لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع على مدى شهر أو أكثر.
انقطاع التنفس أثناء النوم
وأردفت الجمعية أن اضطرابات النوم لها أسباب عدة، أبرزها انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي تتمثل أعراضه في الشخير أثناء النوم والتعب نهارا، موضحة أنه في هذه الحالة لا يتم إمداد الأعضاء والخلايا بالأكسجين بشكل كاف، ومن ثم يرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
وشددت الجمعية على ضرورة علاج انقطاع التنفس أثناء النوم في الوقت المناسب، نظرا لأنه يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب، فضلا عن أنه يقصر متوسط العمر المتوقع.
النوم الصحي
ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، أوصت الجمعية بأخذ قسط كاف من النوم، والذي لا يقل عن 6 ساعات، ولا يزيد على 8 ساعات.
ومن المهم أيضا أن يكون النوم هانئا كي يعود بالفائدة على الصحة، حيث يساعد النوم الصحي على خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما أنه يسهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون والسكر وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى بدء عمليات إصلاح الخلايا وتسريع وتيرة شفاء الجروح.
ويمكن التمتع بنوم صحي وهانئ من خلال اتباع التدابير التالية:
- تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين في المساء، مع عدم شرب القهوة قبل 4 ساعات على الأقل من الذهاب إلى الفراش.
- الذهاب دائما إلى الفراش في الوقت نفسه تقريبا في المساء، مع مراعاة ألا تختلف أوقات النوم والاستيقاظ بأكثر من 30 دقيقة.
- ينبغي أن تكون غرفة النوم باردة وهادئة ومظلمة، علما أن درجة حرارة 18 تعد مثالية.
- طقوس النوم المنتظمة مثل تمارين التنفس أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو التأمل تساعد على الهدوء والنوم بشكل أفضل.
- تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في وقت متأخر من المساء.
- تعمل ممارسة الرياضة على تحسين النوم، مع مراعاة ممارستها قبل الساعة 6 مساء.