هل نحن أمام كورونا جديد؟ تعرف على المرض الغامض الذي ظهر في الكونغو وقتل 143 شخصا

تسبب مرض غامض في وفاة ما بين 30 و143 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ولحد الآن لم يتم التعرف عليه. فهل نحن أما وباء جديد مثل ما كان الحال مع كوفيد-19؟

وتم الإبلاغ عن جميع الوفيات في بانزي بمقاطعة كوانغو، جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع أعراض شملت الحمى والصداع وسيلان الأنف والسعال وصعوبة التنفس وفقر الدم، وفقا لتقرير لهاتي ويلموث في نيوزويك.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لنيوزويك: "لا تزال نتائج الاختبارات المعملية مستحقة، لذا فهذا مرض غير مشخص وغير معروف في هذا الوقت".

وأضاف "سنحصل على نتائج الاختبارات المعملية الأولية في غضون الأيام القليلة القادمة من المختبرات في مدينة كيكويت القريبة".

تختلف الأرقام الرسمية لهذا التفشي. قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لنيوزويك إن مقاطعة كوانغو سجلت 394 حالة و30 وفاة بسبب المرض غير المشخص.

ومع ذلك، قال بيان نشرته وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على موقع إكس يوم الثلاثاء إن 79 شخصا لقوا حتفهم. وذكرت كل من رويترز ووكالة أسوشيتد برس أن مسؤولي جمهورية الكونغو الديمقراطية يعتقدون أن 143 شخصا لقوا حتفهم.

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وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "بدأت الحالات في منتصف أكتوبر والتقطت وزارة الصحة الإشارة في 29 نوفمبر". "من بين الحالات المبلغ عنها حتى 3 ديسمبر، 63% من الأطفال دون سن 15 عاما، والذين يمثلون أيضا 81 %من الوفيات المبلغ عنها. ومن بين هؤلاء، يتأثر الأطفال الصغار دون سن الخامسة بشكل خاص".

تم الإبلاغ عن جميع الوفيات المسجلة في الفترة ما بين 10 و25 نوفمبر، لذلك من غير الواضح عدد الأشخاص الذين ربما لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

التحقيقات جارية لمعرفة سبب وفاة هؤلاء الأشخاص. تعمل السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كوانغو مع فريق محلي من منظمة الصحة العالمية منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لتعزيز مراقبة الأمراض وتحديد الحالات، وفقا لبيان صادر عن منظمة الصحة العالمية نشر يوم الجمعة.

كما ترسل منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء الدوليين – علماء الأوبئة والأطباء السريريين وفنيي المختبرات والوقاية من العدوى ومكافحتها وخبراء الاتصال بالمخاطر – إلى مكان الحادث للمساعدة، ويحضرون معهم الأدوية ولوازم المختبر.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "إن المنطقة ريفية ونائية، حيث أصبح الوصول إليها أكثر صعوبة بسبب موسم الأمطار الجاري. كما تتأثر المنطقة بالصراع، ومعدلات سوء التغذية مرتفعة.

"ستجري الفرق اختبارات للإنفلونزا (إنه موسم الذروة للإنفلونزا في المنطقة)، وكوفيد-19، والملاريا، والحصبة، وغيرها. "ومن الممكن أيضا أن يتم التقاط أمراض متعددة من خلال هذه الإشارة".

وقالوا إن العديد من المرضى يعانون من سوء التغذية وفقر الدم، فضلا عن أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، ولكن هذا قد يعكس الصحة العامة للسكان وليس المرض نفسه.

ما هو التهديد الأوسع لهذا المرض؟

أعلن مركز حماية الصحة في هونغ كونغ يوم الخميس أنه سيكثف عمليات الفحص الصحي في المطارات للرحلات القادمة من أفريقيا استجابة للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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بالإضافة إلى ذلك، أعلن مستشفى في أوهايو أن مريضا وصل مؤخرا إلى الولايات المتحدة من تنزانيا تم وضعه في عزلة في المستشفى بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا – ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا حادثا متصلا.

وقال أحد علماء الأوبئة لرويترز إن النساء والأطفال هم الذين تأثروا بشدة بالمرض بشكل رئيسي. ولكن لا يعرف سوى القليل عن المرض حتى الآن.

يقوم مسؤولو الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتحقيق بشكل عاجل في هذا الحادث لتحديد سبب هذا التفشي المميت. في البداية، سينظرون في الأمراض المحتملة المعروفة بأنها متوطنة في المنطقة مثل الملاريا أو حمى الضنك أو شيكونغونيا.

ولكن من المرجح أن يواجهوا صعوبات في اكتشاف السبب بسبب مشاكل البنية الأساسية للاختبارات التشخيصية، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بجمع العينات ونقلها إلى المختبرات وإجراء الاختبارات، وفقا لما كتب أندرو لي، أستاذ الصحة العامة، جامعة شيفيلد، في موقع ذا كونفرزيشين.

في البلدان ذات الدخل المنخفض، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا تستطيع العديد من المختبرات السريرية اختبار مسببات الأمراض الشائعة فقط. وتشكل القيود المفروضة على جودة وأداء بعض مختبراتها السريرية مشكلة أيضا.

إذا لم يكن أحد المشتبه بهم المعتادين، فإن اكتشاف مسببات الأمراض النادرة غالبا ما يتطلب إرسال العينات إلى مختبرات أكثر تخصصا يمكنها إجراء اختبارات متخصصة، مثل تسلسل الجينات.

قد يعني هذا أن العينات يجب إرسالها إلى مختبرات في الخارج. ومع ذلك، فإن المشاركة الدولية لمثل هذه العينات البيولوجية مثيرة للجدال بشدة بسبب المخاوف من أن فوائد القيام بذلك غالبا ما لا يتم تقاسمها بشكل عادل بين البلدان.

ومن الأولويات الأخرى لمسؤولي الصحة المحليين فهم مدى وخطورة تفشي المرض. إن ارتفاع معدل الوفيات وعدد حالات الأشخاص المصابين أمر مثير للقلق. ومع ذلك، فليس من السهل تحديد المدى الحقيقي لها، حيث لن يتم اكتشاف جميع المرضى المصابين.

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لا يسعى جميع المصابين إلى الحصول على الرعاية. وقد تكون العيادات قليلة ومتباعدة، وخاصة في المناطق النائية، وكثيرا ما تعاني من نقص الموظفين. والواقع أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها أقل من طبيبين لكل 10 آلاف نسمة (بالمقارنة بالمملكة المتحدة التي لديها أكثر من 31 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة).

حتى لو حضر المرضى إلى مستشفى أو عيادة، فلن يتم تشخيص جميع الإصابات. ولن يتم اختبار جميع المرضى بحثا عن العدوى، ولن يتم الإبلاغ عن جميع الإصابات المكتشفة إلى السلطات الصحية.

إن الافتقار إلى المعلومات حول سبب ومدى وعدد المصابين يجعل من الصعب تقييم التهديد الذي يشكله بدقة. ولكن هذا ليس خطرا معزولا. فقد حدثت فاشيات أمراض معدية جديدة بانتظام على مر السنين.

ويرجع هذا جزئيا إلى تغير المناخ، وتغير التركيبة السكانية، والتحضر وإزالة الغابات التي تمكن "انتشار" العدوى من الحيوانات إلى البشر.

وقال العالم أندرو لي إن من المؤسف أن رادار الأمراض المعدية العالمي لدينا معطل. إن مراقبة الأمراض مجزأة على مستوى العالم.

في البلدان الأكثر فقرا، ستكون هناك العديد من المناطق حيث لا يتم اكتشاف الأمراض أو يتم اكتشافها متأخرا. غالبا ما تكون خدمات المراقبة ضعيفة الموارد وقليلة الموظفين، وغالبا ما يفتقر الموظفون إلى التدريب أو الإشراف، وقد لا يتم توحيد التقارير.

غالبا ما يكون هناك تأخير كبير من وقت إصابة الشخص بالعدوى وتشخيصه بالمرض إلى وقت الإبلاغ عنه للسلطات الصحية العامة. وهذا بدوره يؤخر استجابات مكافحة الأمراض لتفشيها. وتزداد هذه المشاكل سوءا في البيئات الفقيرة بالموارد، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ما هي الحلول التي يتم تجربتها؟

تعتبر مبادرة 7-1-7 إحدى مبادرات منظمة الصحة العالمية التي يتم تجربتها في العديد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا وأميركا الجنوبية وجنوب آسيا. إن هذه المبادرة تضع أهدافا طموحة فيما يتصل باكتشاف تفشي الأمراض المعدية في غضون 7 أيام، وإخطار السلطات الصحية العامة في غضون يوم واحد، و7 أيام لاستكمال الاستجابة الأولية. وهذا هدف جدير بالثناء، ولكن قد يكون الوقت قد فات بالنسبة لتفشي الأمراض بسرعة.

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وهناك حل آخر يتمثل في تحسين التكامل والتنسيق بين أنشطة وأنظمة المراقبة الحالية. ومن بين مبادرات منظمة الصحة العالمية هذه المراقبة المتكاملة للأمراض والاستجابة لها، والتي تم نشرها بشكل رئيسي في أفريقيا على مدى العقدين الماضيين.

وقد حققت المراقبة المتكاملة للأمراض والاستجابة لها نجاحا متباينا حتى الآن. فقد وجدت مراجعة حديثة مشاكل في نظام تكنولوجيا المعلومات، والقيود المالية، ومشاكل تبادل البيانات، فضلا عن فجوات القوى العاملة.

وتشمل المبادرات العالمية الأخرى شبكة المراقبة الدولية لمسببات الأمراض التي جمعتها منظمة الصحة العالمية لمركز الاستخبارات الوبائية، والجهود الأخيرة لتعزيز المراقبة التعاونية عبر مختلف الوكالات والقطاعات (من الصحة البشرية إلى صحة الحيوان والبيئة) للعمل معا وتبادل المعلومات فضلا عن الخبرة.

ولا يزال يتعين علينا أن نرى فعالية مثل هذه المبادرات، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح. فبدون مراقبة أفضل للأمراض على مستوى العالم، قد لا نتمكن من اكتشاف الوباء التالي إلا بعد فوات الأوان.

هل نحن أمام كورونا جديد؟

نأمل أن الجواب هو لا، وربما يكون المرض معروفا ولكنه نادر ولم يتم تشخيصه في العينات، أو ربما يكون مرضا جديدا ولكنه ليس شديد العدوى مثل كورونا. علينا أن ننتظر في الأيام القادمة لنحصل على الجواب.

ويحذر الخبراء من التكهن بالتهديد الأوسع المحتمل لهذا التفشي لأنه لا يزال هناك الكثير من المجهول.

وقال الدكتور مايكل هيد، زميل الأبحاث الأول في الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، في بيان: "في وقت كتابة هذا التقرير، هناك قدر هائل من عدم اليقين بشأن هذا التفشي".

وأضاف "ستحدث مثل هذه الفاشيات مرات عديدة في مختلف أنحاء العالم. وعادة ما يتم السيطرة عليها دون انتشارها على نطاق واسع، وقد نكتشف أو لا نكتشف على الإطلاق الجرثومة الدقيقة التي تسببت في العدوى".

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وقال إن هناك أسبابا متعددة محتملة معدية وغير معدية للمرض.

وقال دونينغ: "إن التكهن بأسباب الأحداث المرضية غير المحددة -والتي تحدث بشكل دوري، وخاصة في البلدان الأفريقية- ليس مفيدا ويمكن أن يكون ضارا في بعض الأحيان. إن تسمية هذا الحادث بتفشي "المرض X" في هذه المرحلة أمر خاطئ ببساطة وغير منتج".