هل صحيح أن مضغ الثلج مضر بأسنانك؟

قد تكون طريقتك في التعامل مع الملل أو التوتر تشمل قضم الأظافر، أو أغطية الأقلام، أو مضغ الثلج، لكن خبراء صحة الفم يحذرون من أن هذا قد يؤدي إلى تشقق الأسنان أو تفتتها أو كسرها، كما أن عدم القدرة على ضبط رغبتك الشديدة في مضغ الثلج قد تعكس وجود بعض المشاكل الصحية التي تحتاج إلى حل.

مضغ الثلج يكسر أسنانك

يمكن أن يتسبب مضغ الثلج في حدوث شقوق في مينا الأسنان، تسمى "خطوط التشقق" (craze lines)، التي يمكن أن تنتشر، مما يؤدي في النهاية إلى كسر السن. كما يمكن أن يؤدي إلى تفتت أو كسر الأسنان المعرضة للخطر بشكل خاص.

قالت هولي شو، الأستاذة المساعدة في كلية طب الأسنان بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأميركية في حوار مع صحيفة واشنطن بوست، "على الرغم من أن مينا الأسنان هي المادة الأكثر صلابة في جسم الإنسان، فإنها لا تزال يمكن أن تتضرر من مضغ شيء صلب بشكل متكرر، ويندرج الثلج بالتأكيد ضمن هذه الفئة".

الأنشطة الفموية غير الوظيفية

يعتبر مضغ الثلج إحدى العادات المعروفة باسم الأنشطة الفموية غير الوظيفية، والتي تشمل صرير الأسنان، ومص الإبهام، وعض الشفاه وغيرها من الأفعال المتكررة للفم، وهي شائعة للغاية حيث يُظهر ما يصل إلى 90% من الناس مثل هذه السلوكيات، غالبا بسبب الإجهاد والقلق وعوامل عاطفية أخرى.

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ويحذر أليك إيدلمان، المحاضر في سياسة صحة الفم وعلم الأوبئة في كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد من أنه يمكن أن تسبب هذه الممارسات ضررا دائما للأسنان واللثة، وتضغط على الأربطة التي تربط السن بالعظم المحيط بها، مما قد يسبب النزيف وانحسار العظام.

ويقول إيدلمان: "قد لا تكون هذه العادات ضارة ومضرة دائما بحد ذاتها للأسنان الصحية. ولكن عندما تتعرض الأسنان للخطر أو تكون معرضة للخطر لأي عدد من الأسباب المختلفة، فإنها تصبح أكثر خطورة قليلا".

وقد يكون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين يعانون من عضة غير متوازنة، مما يعني أن أسنانهم العلوية والسفلية لا تتناسب معا بشكل صحيح عند العض. قد يؤدي مضغ الثلج أو الأشياء الصلبة الأخرى إلى إجهاد أسنانهم أو إيذاء لثتهم. وقد تزيد الترميمات القديمة مثل الحشوات، أو التيجان، أو إزالة المعادن، أو الاستعداد الوراثي لكسر الأسنان أيضا من خطر التلف.

يمكن أن يكون نوع الثلج عاملا أيضا. ومن المرجح أن تسبب القطع الكبيرة الصلبة الضرر، في حين أن الثلج الأصغر والأكثر ليونة والذي يكون قوامه أكثر طراوة من شأنه أن يوفر نفس القرمشة بقوة أقل كثيرا. وتقول شو: "لذا تحصل على هذا التأثير المهدئ والتركيز لمضغ شيء مقرمش دون أن يكون مؤلما".

ما الذي يجب أن تعرفه أيضا؟

أفادت شو بأن "الرغبة الشديدة في تناول الثلج أو الأشياء التي لا قيمة غذائية لها، مثل الأوساخ أو الورق، مرتبطة ببعض المشكلات الصحية بما في ذلك نقص الحديد، لذلك يجب على الأشخاص الذين يتوقون إلى تناول الثلج باستمرار التحدث مع طبيبهم".

إذا لم يكن لدى الأشخاص أي حالة مرضية مرتبطة بهذا السلوك، ولكنهم يحتاجون ببساطة إلى هذا السلوك، يقترح الخبراء بدائل مثل:

شرب السوائل من خلال القشة.

مضغ العلكة الخالية من السكر.

قضم الجزر النيئ للحصول على تلك القرمشة.