رفع الأثقال 3 مرات أسبوعيا يجعلك تبدو أصغر 8 سنوات

خلصت دراسة إلى أن رفع الأوزن 3 مرات أسبوعيا ربما يساعد في تقليل العمر البيولوجي للشخص بواقع نحو 8 أعوام، أي أنه يبدو أصغر بنحو 8 سنوات.

وقالت الدراسة -التي نشرت في دورية بيولوجي- إن الأشخاص الذين يمارسون تدريبات قوة لمدة ساعة 3 مرات أسبوعيا لديهم جسد شخص أصغر سنا بصورة كبيرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة أشارت إلى أن رفع الأوزان ارتبط من قبل بكونه يساعد في تحسن صحة العظم والعضلات، ولكن الدراسة الجديدة التي تضمنت 4800 شخص خصلت إلى أن من يمارسون رفع الأوزان لديهم عمر بيولوجي أقل.

وأوصت هيئة الخدمات الصحية البريطانية البالغين بممارسة النشاط البدني يوميا، والقيام بنشاط متوسط الشدة لمدة 150 دقيقة أو نشاط قوي الشدة

لمدة 75 دقيقة أسبوعيا.

وبحثت الدراسة على وجه الخصوص تأثير التدريب برفع الأوزان على الجسم، وحللت طول "التيلوميرات"، وهي قطع من الحمض النووي في نهاية الكروموسومات تعمل كحلقة وصل وتمنع المادة الوراثية من التفكك والتلف.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين لديهم تيلوميرات أطول يكون متوسط عمرهم أطول من الذين لديهم تيلوميرات أقصر، بالإضافة إلى أن التيلوميرات تتقلص مع التقدم في العمر.

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وأظهر تحليل عينات الدم أن الذين يمارسون النشاط البدني بصورة كبيرة لديهم تيلوميرات أطول.

وأشارت الدراسة إلى أن رفع الأثقال كل 10 دقائق أسبوعيا مرتبط بخفض العمر البيولوجي بنحو 5 أشهر، إذ تم رصد المنافع لدى الرجال والنساء على حد سواء، بالإضافة إلى الأشخاص في جميع الفئات العمرية.

وقال لاري تاكر -أستاذ علوم التمارين الرياضية في جامعة بريغهام يونغ في الولايات المتحدة الذي أجرى الدراسة- إن النتائج تظهر صلة

قوية، ولكن لا يمكن إثبات أن رفع الأوزان يؤدي لتطويل التيلوميرات.

وأضاف أنه أُخذ في الاعتبار جميع أنواع تمارين القوة، ويبدو أن جميع أنواع التمارين تؤدي لتطويل التيلوميرات.