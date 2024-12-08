6 علامات تحذيرية تشير إلى ضعف القلب

تنبض قلوبنا كل يوم 100 ألف مرة لضخ الدم في الجسم، وتوصيل الأكسجين والمواد المغذية التي تُمكّن الأعضاء والعضلات من العمل بشكل صحيح. ولكن على الرغم من هذا الإنجاز المثير للإعجاب والدور الواضح الذي لا غنى عنه، فإننا نهمل صحة قلوبنا.

تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، ويمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال معالجة عوامل الخطر السلوكية والبيئية مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة وقلة النشاط البدني.

ومن المهم أيضا اكتشاف أمراض القلب والأوعية الدموية في أقرب وقت من حدوثها، حتى نتمكن من البدء في علاجها.

شارك البروفيسور توني هيجرتي، رئيس كلية العلوم الطبية بجامعة مانشستر البريطانية، صحيفة التليغراف، الأعراض التي قد تدل على أمراض القلب ويتوجب الانتباه إليها.

1- صعوبة الإمساك بالأشياء

يرسل القلب السليم إمدادات الدم والأكسجين إلى العضلات التي نحتاجها للإمساك بالأشياء، فإذا كنت تعاني من أمراض القلب، فإن عضلة القلب تكون غير فعالة ولا تستطيع زيادة نشاطها لتزويد تلك العضلات بالدم. ويقول البروفيسور هيجرتي "لذلك تضعف عضلاتك وتقل قوة قبضتك".

ويوضح أن الشخص قد يلاحظ ضعف قوة قبضته إذا كان يجد صعوبة في الإمساك بالأشياء بشكل طبيعي، مثل أكياس التسوق أو علب الحليب.

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إذا كانت قوة القبضة الضعيفة هي الأعراض الوحيدة التي تقلقك، فربما لا تحتاج إلى اللجوء إلى طبيبك، ولكن إذا كنت تعاني أيضا من أعراض أخرى مقلقة، مثل ضيق التنفس وألم الصدر، فعليك زيارة طبيبك.

2- ألم يشبه عسر الهضم

قد يكون الشعور المؤلم بالحرقان في الصدر مجرد علامة على عسر الهضم. ولكنه قد يكون أيضا علامة على وجود مشكلة في القلب.

يقول البروفيسور هيجرتي "أحيانا يشعر الناس بألم في الصدر ويعتقدون أنه عسر هضم، في حين هو في الواقع قادم من القلب"، ويوضح أنه قد يكون من الصعب التمييز بين الاثنين.

يحدث ألم الصدر الناجم عن مشكلة في القلب عادة أثناء التمرين ويختفي عند الراحة، في حين يحدث عسر الهضم عادة بعد الوجبات فقط، فإذا كنت تعاني من ألم يشبه عسر الهضم بعد التمرين، فمن الجدير الذهاب إلى الطبيب.

3- شعور مثل الاختناق

ينجم عن تضيّق الشرايين آلام في الصدر تُسمى الذبحة الصدرية، وذلك نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى القلب. إنه أحد أعراض أمراض القلب التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى الشعور بالاختناق أو الشعور بضيق أو ألم في الحلق.

يحدث هذا العرض بسبب عدم قدرة القلب على ضخ ما يكفي من الدم إلى العضلات، وعدم كفاية توصيل الأكسجين إلى هذه العضلات يجعل الخلايا تحول مسار الطاقة الخاص بها إلى التمثيل الغذائي اللاهوائي، وهذا يؤدي إلى إطلاق حمض اللاكتيك، ويؤدي تراكم هذا الحمض إلى تحفيز النهايات العصبية لإرسال إشارات الألم.

يصاب بعض الأشخاص بأعراض الذبحة الصدرية بسرعة نسبية، وتقل كمية النشاط البدني التي يمكنهم القيام بها قبل ظهور الأعراض، ويقول البروفيسور هيجرتي "إنه يجب فحص هذا العرض من قبل الطبيب، فهذه علامة على تضيّق خطير في الشريان التاجي وقد تنذر بنوبة قلبية".

4- انتفاخ الكاحلين

يقول البروفيسور هيجرتي "عادة ما يُرى تورم الكاحلين لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب".

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تكون عضلة القلب غير قادرة على ضخ الدم بفعالية، إذا وقفت لأي فترة من الوقت، فسوف يتسرب السائل من الأوعية الدموية ويتجمع حول الكاحلين، وهذا يمثل ضعف الدورة الدموية، وهو أحد أعراض قصور القلب، ويمكن أن يكون سبب تورم الكاحلين أيضا الأدوية، وزيادة الوزن، والدوالي.

5- آلام في الساق

يؤدي تآكل الشرايين التي تزود الساقين بالدم إلى تراكم حمض اللاكتيك في العضلات وينتج عن ذلك ألم. ويقول البروفيسور هيجرتي إنه علامة على مرض الشرايين الطرفية، وغالبا ما يُرى لدى المرضى الذين يدخنون، أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول.

يحدث الألم عادة في الساق، أو خلف الركبة، أو أحيانا في الأرداف. ويقول البروفيسور هيجرتي "يمكن لبعض المرضى المشي لمسافة نصف ميل ثم يأتي الألم، بينما يصاب به آخرون بسرعة كبيرة، ويتسارع بحيث لا يمكنهم فعل أي شيء".

إذا استمر الألم، حتى في حالة الراحة، فهذه مشكلة حرجة تتطلب فحصا عاجلا من قبل الطبيب.

6- آلام في الكتفين أو الذراعين أو الفك

يمكن أن ينتقل الألم في القلب من خلال الأعصاب التي تغذي الكتف والذراعين والفك، مما يعني أن مشاكل القلب يمكن أن تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويقول البروفيسور هيجارتي "إن هذه الآلام قد تكون ناجمة عن عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعّال أثناء النشاط البدني. وهناك تراكم لحمض اللاكتيك، الذي يحفز الألياف العصبية، مما يسبب عدم الراحة في الصدر والكتفين وعادة الذراع اليسرى".

إذا كنت تعاني من أنواع الألم هذه، فمن المستحسن أن تذهب إلى طبيبك، ولكن، إذا جاء الألم في حالة الراحة، فهذه حالة طارئة ويجب عليك الحضور إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى.

كيف تحمي صحة قلبك؟

لتجنب الإصابة بمشاكل القلب عليك اتباع نظام حياة صحي، وعمل التمارين الرياضية المنتظمة على تقوية القلب، مما يعني أنه يمكنه ضخ المزيد من الدم حول الجسم بمجهود أقل، وتساعد التمارين الرياضية أيضا على خفض نسبة الكوليسترول والحفاظ على ضغط دم صحي.

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ويجب اتباع نظام غذائي متوازن، يشمل الكثير من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، والحد من تناول السكر والملح والدهون المشبعة. واتباع نظام غذائي صحي هو المفتاح لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وكلها عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن عليك الإقلاع عن التدخين، فالتدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بتصلب الشرايين (تضييق الشرايين)، مما يجعل من الصعب تدفق الدم، الأمر الذي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.