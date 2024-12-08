‫تشنجات باطن الساق.. الأسباب والعلاج

أورد موقع "آبونيت" (aponet.de) الألماني أن ‫عضلات باطن الساق تتعرض للتشنج عندما لا يتم تزويدها بما يكفي من ‫المعادن والسوائل.

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن تشنجات ‫باطن الساق تحدث بسبب اختلال توازن السوائل والمعادن، مشيرا إلى أنه من ‫خلال القيء والإسهال والتعرق الشديد والأنظمة الغذائية غير المتوازنة ‫وبعض الأدوية مثل مدرات البول لا يفقد الجسم السوائل فحسب، بل يفقد أيضا ‫معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

‫وفي حالة نقص هذه المعادن المهمة، فإنه يتم تحفيز الأنسجة العضلية ‫بسهولة أكبر، ومن ثم تكون أكثر عرضة للتشنجات.

‫مغنيسيوم وبوتاسيوم

‫ويمكن مواجهة تشنجات باطن الساق من خلال إمداد الجسم بالمغنيسيوم، الذي ‫تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان، ‫والمكسرات والمياه المعدنية المحتوية على المغنيسيوم، وكذلك ‫بالبوتاسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الموز والمشمش والخوخ ‫واللوز والكاجو والبندق والفول السوداني والمياه المعدنية المحتوية على ‫البوتاسيوم.

‫كما أن تمارين التمدد وتمارين الاسترخاء وجلسات التدليك الخفيفة والدش ‫الدافئ تسهم في مواجهة تشنجات باطن الساق.

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‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تشنجات باطن الساق، فينبغي حينئذ ‫استشارة الطبيب، حيث إنها قد تشير حينئذ إلى الإصابة بأحد الأمراض، ‫كأمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشرايين المحيطية أو الدوالي أو ‫الاضطرابات العصبية مثل مرض لايم أو الأمراض الأيضية مثل مرض السكري.