أين يتم حقن مونجارو؟.. ولماذا لا يعد مع أوزمبيك وويجوفي علاجا سحريا للسمنة؟

مع ظهور عقار أوزمبيك ومونجارو وويجوفي رأى الكثيرون أن عصر السمنة أصبح وراءنا، وأن هذه الأدوية هي العلاج السحري للبدانة، فما مدى دقة ذلك؟ الجواب هنا، مع إجابة حول سؤال ما المكان الصحيح لحقن إبرة مونجارو.

وأوزمبيك هو الاسم التجاري لعقار "سيماغلوتيد" (semaglutide)، أما "مونجارو" فهو الاسم التجاري لعقار "تيرزيباتيد" (Tirzepatide). وويجوفي" (Wegovy) يحتوي نفس عقار سيماغلوتيد الموجود في أوزمبيك، لكن بتركيز مختلف.

ويقول 3 خبراء إن أدوية إنقاص الوزن قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لكنها لن تحل بمفردها أزمة السمنة، وفقا لمجلة نيوزويك.

في الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض عن توسيع تغطية الرعاية الطبية والرعاية الطبية لجعل أدوية إنقاص الوزن متاحة لمزيد من الأميركيين الذين يعانون من السمنة.

هذه الأدوية هي نظائر لمستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، والتي تحاكي هرمون GLP-1 لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو السمنة على إدارة شهيتهم وسكر الدم والوزن بشكل أفضل.

باعتبارها فئة جديدة نسبيا من الأدوية، كانت هذه الأدوية – مثل أوزمبيك وويجوفي ومونجارو والمزيد – موضوعا لاهتمام كبير لمساعدة الأشخاص المصابين بالسمنة على فقدان ما يصل إلى 15% من وزن الجسم في فترة زمنية قصيرة نسبيا.

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الأدوية باهظة الثمن أيضا، حيث تصل تكلفتها إلى 1000 دولار شهريا بدون تأمين، وبالتالي يتم توزيع استخدامها حاليا بشكل غير متسق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أخبر الخبراء مجلة نيوزويك أن الخطوة لتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الأدوية كانت ضرورية ومهمة، لكن أدوية GLP-1 وحدها لن تكون كافية.

تغييرات ضرورية

وقال الدكتور إريك سميث، جراح السمنة "إن علاج السمنة بشكل فعال يتطلب أكثر من التدخلات الطبية".

وأضاف: "إن التغييرات النظامية ضرورية للحد من انتشار بيئات الغذاء غير الصحية. ومن خلال معالجة هذه العوامل الأوسع نطاقا، يمكننا منع السمنة في المقام الأول وتسهيل علاج المصابين بها بالفعل".

وبشكل خاص، قال سميث إن الوصول إلى الأطعمة الصحية بأسعار معقولة والخالية من المواد المضافة الضارة والمبيدات الحشرية والأصباغ أمر ضروري، وكذلك عكس أولوية نظام الغذاء الحالي "للأطعمة المصنعة للغاية غير الصحية والمسببة للإدمان".

وقال سميث إن العلاجات الأخرى لها أيضا دور تلعبه، بما في ذلك جراحة السمنة التي قال إنها "أثبتت أنها تقدم نتائج أفضل على المدى الطويل" من أدوية GLP-1.

وأضاف سميث أن الوصول الأوسع إلى أدوية GLP-1 كان "مهما للغاية"، لكنها كانت أكثر فعالية عند دمجها مع علاجات أخرى، مثل النظام الغذائي وتدخلات نمط الحياة.

وقال: "إن وصف هذه الأدوية دون الدعم اللازم يقوض إمكاناتها. يحتاج المرضى إلى دعم غذائي وتغذوي وصحي عقلي شامل وطويل الأمد لمعالجة المحفزات التي تسهم في السمنة".

لا حاجة لتغيير النظام الغذائي!

من جهته، قال البروفيسور كاريل لو رو، رئيس قسم علم الأمراض في جامعة كلية دبلن، لمجلة نيوزويك إن هذا الرأي – أن هذه الأدوية تعمل بشكل أفضل مع دعم النظام الغذائي والتمارين الرياضية أيضا- لم يكن مدعوما بالعلم.

وقال لو رو إنه يجب على الناس تناول الأطعمة المغذية وممارسة الرياضة لأن هذه عادات صحية، لكن الأدلة الحالية تشير إلى أنها لم تساعد الأشخاص المصابين بالسمنة على إنقاص المزيد من الوزن.

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وقال: "أنا لا أخبر الجميع أنه يجب عليهم تناول الأدوية، لأنها لن تساعد الجميع". "أنا لا أقول إن الجميع يجب أن يتبعوا نهجا غذائيا وممارسة الرياضة. لن يساعد الجميع … نسمي ذلك الطب الشخصي".

وقال لو رو إن أدوية إنقاص الوزن هذه يمكن أن تساعد في منع الأشخاص المصابين بالسمنة من الإصابة بهذه المضاعفات مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطانات والمزيد.

وقال: "لا يموت الناس بسبب السمنة، بل يموتون بسبب مضاعفات السمنة". "ولذلك، عندما نعالج الأشخاص المصابين بمرض السمنة، فإن هدفنا هو منع المضاعفات. لا يهم حجم الأشخاص. ما يهم حقا هو مدى مرضهم.. ولكن في الوقت نفسه، ما نحتاج إلى القيام به هو أن الأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي اليوم – نحتاج إلى مساعدتهم ومنعهم من الإصابة بمرض السمنة". وقال إن هذا هو المكان الذي يكون فيه دعم التغذية والتمارين الرياضية مهما، حيث يكون كلا النهجين ضروريا لمعالجة وباء السمنة".

وقالت الدكتورة بايج كيليان، لمجلة نيوزويك: "هذه الأدوية تتميز بإمكانية إحداث ثورة في الرعاية الصحية في هذا البلد، نظرا لفعاليتها في إنقاص الوزن وتأثيرها الكبير على الأمراض والوفيات المرتبطة بالسمنة في مجتمع يعاني من مستويات وبائية من السمنة.. "ومع ذلك، فإن مفتاح النجاح على المدى الطويل هو تعزيز التغييرات السلوكية من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة".

وأضافت كيليان، "إن التعليم الغذائي المستمر" كان أحد أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها "لمساعدة الأميركيين على أن يصبحوا نسخا أكثر صحة من أنفسهم"، للأشخاص الذين يتناولون أدوية GLP-1 ولا يتناولونها.

وقالت: "يتضمن هذا تثقيف الأميركيين حول المبادئ الغذائية، وأهمية فهم المغذيات الكبيرة وإعطائها الأولوية بحكمة، وتشجيع تقليل الأطعمة فائقة المعالجة والقضاء عليها حيثما أمكن ذلك".

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مونجارو.. وحش إنقاص الوزن

في بريطانيا أوصت هيئة مراقبة الإنفاق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية باستخدام عقار مونجارو -المعروف أيضا باسم تيرزباتيد والذي تصنعه شركة إيلي ليلي- لأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر من 35 ومرض واحد على الأقل مرتبط بالوزن.

سيتم طرح الدواء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية تدريجيا على مدار فترة 12 عاما، وفقا لتقرير في الإندبندنت.

أكد المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية "نيس" (NICE) -يوم الخميس- أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الأعلى سيكونون أولويتهم، لذلك لن يتمكن سوى أقل من 10% من المرضى في إنجلترا المؤهلين من الوصول إليه في البداية على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

قال البروفيسور جوناثان بينجر، كبير المسؤولين الطبيين في نيس: "سيبدو العالم مختلفا تماما في غضون 3 سنوات، ولهذا السبب اتخذنا القرار غير المسبوق بمراجعة الطريقة التي يتم بها توصيل هذا الدواء للمرضى بعد ذلك".

وأضاف "سيساعد تيرزباتيد والأدوية الأخرى مثله، مثل السيماجلوتيد، الأشخاص الذين يعانون من السمنة على إنقاص الوزن، ونتيجة لذلك سيقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية".

"لكن التيرزيباتيد ليس للجميع، ولن يتم علاج سوى أولئك الذين لديهم أعلى حاجة سريرية في البداية.. "هذا يعني أن العديد من الناس سيضطرون إلى الانتظار. كان علينا اتخاذ هذا القرار الصعب من أجل حماية خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحيوية الأخرى وأيضا لاختبار طرق تقديم هذا الجيل الجديد من أدوية إنقاص الوزن".

ما هو مونجارو؟

ومونجارو هو الاسم التجاري لـ" تيرزيباتيد" ، وهو دواء أسبوعي لفقدان الوزن يتم حقنه وتمت الموافقة عليه مؤخرا للاستخدام في المملكة المتحدة وهو متاح الآن للطلب بوصفة طبية عبر الإنترنت"، كما تقول الدكتورة ميترا دوت.

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كما هو الحال مع العديد من أدوية إنقاص الوزن التي أصبحت متاحة في السنوات الأخيرة، تم تطوير مونجارو في الأصل وترخيصه كدواء للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

"ومع ذلك، فقد وافقت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) على الدواء لفقدان الوزن وإدارته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في محاولة لمعالجة السمنة".

المادة الفعالة في مونجارو هي تيرزيباتيد. "تعمل هذه الطريقة عن طريق محاكاة تأثير هرموني GIP وGLP-1 اللذين يتم إفرازهما من الأمعاء بعد تناول الطعام، ويرسلان إشارات الشبع إلى الدماغ، مما يجعلك تشعر بالشبع"، تشرح الدكتورة كاثرين باسفورد.

كما أنها تحفز إطلاق الأنسولين، وهو هرمون يخفض نسبة السكر في الدم، ويبطئ مرور الطعام عبر الأمعاء.

وتقول كاثرين "بمرور الوقت، سيساعد هذا التأثير في إنقاص الوزن حيث يأكل الناس أقل بسبب الشعور بالشبع لفترة أطول".

أين يتم حقن مونجارو؟

وتقول باسفورد: "أفضل مكان لحقن أقلام إنقاص الوزن من مونجارو هو في البطن أو الفخذين، أو الجزء الخلفي من الذراعين العلويين إذا كان شخص آخر يحقن لك". "يجب أن تكون الحقن على بعد إصبع واحد على الأقل من موقع الحقن السابق، وإذا تم الحقن في البطن، فيجب أن تكون على بعد 5 سنتيمترات على الأقل من السرة".

وعلى الرغم من كونه مساعدا فعالا لفقدان الوزن، فإنه ليس عقارا معجزة، ومن المهم أيضا تقديم هذا الدواء بالتزامن مع تغييرات أخرى في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة.