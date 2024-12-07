الحكومة الأميركية تأمر باختبار الألبان لاكتشاف انفلونزا الطيور

أمرت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة باختبار الألبان على مستوى البلاد لاكتشاف انفلونزا الطيور من أجل مراقبة انتشار الفيروس في الأبقار الحلوب بشكل أفضل.

وقالت وزارة الزراعة إنه يجب اختبار اللبن الخام أو غير المبستر من مزارع الألبان ومراكز معالجة الألبان في جميع أنحاء البلاد عند الطلب

اعتبارا من 16 ديسمبر/كانون الأول. وسيبدأ الاختبار في ست ولايات هي كاليفورنيا وكولورادو وميشيجان وميسيسيبي وأوريجون وبنسلفانيا.

وقال مسؤولون إن هذه الخطوة تهدف إلى "احتواء والقضاء في نهاية المطاف على الفيروس"، المعروف باسم "نوع ايه اتش 5 ان 1″، والذي تم اكتشافه لأول مرة في مارس/آذار في الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تأكدت إصابة أكثر من 700 قطيع في الولايات المتحدة في 15 ولاية.

وقال وزير الزراعة توم فيلساك في بيان: "سيمنح هذا المزارعين وعمال المزارع ثقة أفضل في سلامة حيواناتهم وقدرتهم على حماية أنفسهم، وسيضعنا على طريق السيطرة بسرعة على الفيروس ووقف انتشاره في جميع أنحاء البلاد".

وقال مسؤولو الصحة إن خطر إصابة البشر بإنفلونزا الطيور لا يزال منخفضا، حيث أن البسترة أو المعالجة الحرارية، تقتل الفيروس في اللبن، وتجعله آمنا للشرب.