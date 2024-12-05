لماذا نشعر بالانتفاخ بعد تناول الطعام؟

كثيرون يفرطون في تناول الطعام في فصل الشتاء، وعلى الرغم من السعادة التي تمنحنا إياها الأطعمة الدسمة، أو الحلوة، فإن الانتفاخ ينغص هذه السعادة غالبا.

ما الذي يسبب الانتفاخ؟

تقول الدكتورة إيما ديربيشاير، اختصاصية التغذية الصحية، لصحيفة الإندبندنت البريطانية: "تتضمن علامات الانتفاخ الشعور بالامتلاء أو الضغط في البطن، والشعور بأن بطنك أكبر من المعتاد، وقد تعاني من آلام في المعدة وعدم الراحة وقد تصدر معدتك أصوات قرقرة. ويمكن أن يتراوح الانتفاخ من الانزعاج الخفيف إلى الألم الشديد".

ويوضح اختصاصيو التغذية أن السبب الأكثر شيوعا للانتفاخ هو الغازات المعوية. ويمكن أن تكون هذه المشكلة الهضمية ناجمة ببساطة عن تناول الطعام بسرعة كبيرة أو عدم تحمل الطعام أو حساسية الطعام التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وتراكم الغازات. ويمكن أن تساهم عوامل أخرى مثل الدورة الشهرية أيضا في هذا الشعور غير السار. كما يمكن أن يسبب القلق أيضا الانتفاخ. وقد يكون السبب متعلقا بمشكلة طبية مثل القولون العصبي.

لماذا يعاني بعض الناس منه أكثر من غيرهم؟

يعاني بعض الناس من الانتفاخ أكثر من غيرهم بسبب عوامل مثل عدم تحمل الطعام ومتلازمة القولون العصبي والتوازن غير الصحي للبكتيريا المعوية، أي نسبة أقل من البكتيريا النافعة إلى البكتيريا الضارة. وقد يكون السبب وراء ذلك اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة معالجة للغاية عالية الدهون والسكر والملح.

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إليك بعض الطرق لمنع الانتفاخ:

1- قلل من تناول الخضروات الصليبية

تقول ديربيشاير إن "تقليل تناول الخضروات الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط والبقوليات مثل البازلاء والفاصوليا والعدس يمكن أن يساعد أيضا في تقليل الغازات والانتفاخ".

2-ابق نشطا

توصي ديربيشاير بالاستمرار في الحركة من خلال المشي أو الجري الجيد كل يوم. أو ممارسة التمرين الخفيفة داخل المنزل مثل القرفصاء، والضغط.

3- تناول كميات أقل من الحلوى السكرية

يمكن أن يساهم تجنب الحلوى السكرية والدهنية في تقليل البكتيريا المعوية الصحية، وليس هناك حاجة لتجنب هذه الأطعمة تماما، التقليل منها سيفي بالغرض.

4-لا تتوتر

تنصح ديربيشاير بممارسة تقنيات إدارة التوتر مثل التنفس العميق البطيء والاسترخاء.

5-حافظ على رطوبة جسمك

اشرب كميات كافية من المياه يوميا.

يمكن أن تساعد البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) في تقليل الانتفاخ عن طريق إدخال البكتيريا الصحية إلى الأمعاء.