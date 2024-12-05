أيهما أفضل الشوكولاتة الداكنة أم الشوكولاتة بالحليب؟

خلص باحثون إلى أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة 5 مرات أسبوعيا مع تجنب تناول الشوكولاتة بالحليب ارتبط بالحد من خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الباحثين قالوا إن العلاقة بين تناول الشوكولاتة وخطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني "مثيرة للجدل"، رغم أنهم أشاروا إلى أن معظم الدراسات السابقة لم تتطرق إلى الاختلاف بين أنواع الشوكولاتة.

وأضاف الباحثون أن أنواع الشوكولاتة (الداكنة والحليب والبيضاء) تتفاوت في مستويات الكاكاو والسكر والحليب بها، وذلك "يؤثر على العلاقة بخطورة داء السكري من النوع الثاني".

ومن أجل هذه الدراسة، استخدم الفريق البحثي بيانات من 3 دراسات مستمرة منذ مدة طويلة حول الممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وفحص تحليل استبيانات بشأن معدل تكرار تناول الطعام، يتم إجراؤها كل 4 أعوام، العلاقة بين داء السكري من النوع الثاني وتناول الشوكولاتة بصورة عامة لدى 192 ألفا و28 شخصا، ونوع الشوكولاتة الداكنة أو بالحليب لدى 111 ألفا و654 شخصا.

وبلغ متوسط فترة المراقبة 25 عاما.

وفي ما يتعلق بالمجموعة التي تم تحليل تناول الشوكولاتة لديهم، أصيب 18 ألفا و862 شخصا بداء السكري من النوع الثاني، وهو ما يحدث عندما لا يستخدم الجسد الإنسولين بصورة جيدة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

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وخلص الباحثون إلى أن الذين يتناولون 28.3 غراما من الشوكولاتة الداكنة، ما لا يقل عن 5 مرات أسبوعيا، تنخفض لديهم فرصة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 10%، مقارنة بالذين لا يتناولون الشوكولاتة مطلقا أو نادرا ما يتناولونها.