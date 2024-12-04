إلى أي حد يمكن أن تتوسع معدتك بعد تناول وجبة كبيرة؟

قد تكتشف بعد تناول وجبة لذيذة أن بنطالك أصبح ضيقا. ولكن لماذا يحدث ذلك؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتمدد المعدة بعد تناول وجبة كبيرة لاستيعاب كل هذا الطعام؟

تبدأ معدة البالغين الفارغة ككيس مطوي بحجم نصف لتر تقريبا، وخلال الوجبة يمكن أن يتضاعف إلى حجم 2 لتر، كما قال الدكتور آرثر بيدر، الأستاذ المشارك في الطب وعلم وظائف الأعضاء في مايوكلينك، لـموقع لايف ساينس.

يعني هذا أن المعدة يمكن أن تستوعب ما بين 0.25 و0.5 جالون (1 و2 لتر) من الطعام والسوائل بالنسبة لمعظم البالغين، اعتمادا على أعمارهم وحجم أجسامهم. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تتمدد المعدة لاستيعاب 1 جالون (4 لترات).

سجلت دراسة عام 2018 نُشرت في مجلة طب الجهاز الهضمي حالة شخص يتناول طعاما في منافسة جاء إلى غرفة الطوارئ بعد تناول الكثير من الطعام حتى انتفخت معدته، مما أدى إلى ضغط البنكرياس ودفع أمعائه جانبا. بعد 5 أيام في المستشفى، تمكن الرجل من إخراج الغازات التي انحبست في جسمه وتحركت أمعاؤه.

يقول الدكتور بنيامين ليفي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في جامعة شيكاغو للطب في الولايات المتحدة: "في كثير من الأحيان، يحدث الإفراط في تناول الطعام أثناء المناسبات الاجتماعية، أو عندما يكون شخص ما متوترا أو مشتتا أثناء مشاهدة التلفزيون. يكون مشغولا، وقبل أن يدرك ذلك، فجأة يشعر بالشبع المفرط بسبب ذلك".

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معدتك تحاول أن تقول لك إنك شبعت

إن الجوع البشري يحفزه هرمون الغريلين، الذي يتم إنتاجه بشكل أساسي بواسطة المعدة، ولكن أيضا في الدماغ والأمعاء الدقيقة والبنكرياس، وفقا لكليفلانيد كلينك. يتم إطلاق هذا الهرمون عندما تكون المعدة فارغة حتى يتمكن من تنبيه الدماغ بأن الوقت قد حان لتناول الطعام.

بمجرد أن يبدأ شخص ما في تناول الطعام، ينتقل الطعام إلى أسفل المريء ثم إلى المعدة. تحتوي المعدة على طيات تسمح لها بالتمدد واستيعاب الطعام والسوائل الواردة. عندما يدخل الطعام، تفرز المعدة حمض الهيدروكلوريك والإنزيمات الهضمية. كما يبدأ العضو في الحركة، من أجل تكسير الطعام إلى قطع أصغر حتى يمكن امتصاص العناصر الغذائية لاحقا في الأمعاء الدقيقة.

تتكون المعدة من عضلات ملساء، والتي يمكن أن تشد وتحافظ على الانقباضات لفترة طويلة من الزمن، حتى بعد التمدد. وهذا يسمح لها بإفساح المجال لمزيد من الطعام.

قال بيدر "إنه مثل شريط مطاطي، تسحبه وسوف يرتد. يُطلق على هذا التوتر العضلي، والذي يتحكم في مقدار التوتر في المعدة". يتم توصيل توتر المعدة إلى الدماغ عبر العصب المبهم، الذي يمتد من الأمعاء الغليظة إلى الدماغ. وهذا مجرد مسار واحد يتم من خلاله إبلاغ الدماغ بامتلاء المعدة.

هناك أيضا تغييرات هرمونية تخبر دماغك عندما يحين وقت التوقف عن الأكل. ينخفض ​​هرمون الجوع غريلين، بينما ترسل هرمونات أخرى إشارات الشبع إلى الدماغ وتقلل من شهيتك. قال ليفي "إنه عندما يفرط شخص ما في تناول الطعام، فهذا يعني أنه ربما تجاهل هذه الإشارات أو تناول الطعام بسرعة كبيرة بحيث لم يكن لدى الهرمونات الوقت الكافي لإخبار دماغه بأنه ممتلئ".

قال ليفي "إن الحيلة هي التباطؤ. اجلس هناك وتحدث لمدة 15 دقيقة قبل أن تعود للحصول على المزيد".

ماذا أفعل ببطني عندما أشبع جدا؟

ولكن إذا وجدت نفسك تشعر بالشبع الشديد على طاولة العشاء، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الانزعاج الناتج عن الإفراط في تناول الطعام. حاول ألا تستلقي. فقد يؤدي ذلك إلى ارتجاع الحمض. وبدلا من ذلك، يوصي ليفي بالذهاب في نزهة. يمكن أن يحفز ذلك حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.